Обстріл Запоріжжя 21 березня - є загибла

У Запоріжжі з-під завалів дістали тіло загиблої
21 березня 2025 22:17
Дим здіймається після вибуху в нічному місті. Фото: відкриті джерела
У п'ятницю, 21 березня, росіяни обстріляли Запоріжжя. В результати атаки загинула жінка.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.
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"Атака росіян на Запоріжжя забрала життя однієї людини", — написав Федоров.
Він додав, що рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого будинку тіло жінки.
Нагадаємо, близько 21:05 у Запорізькій області пролунали потужні вибухи. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу БпЛА.
Згодом стало відомо, що ворог пошкодив приватні будинки та багатоповерхівки.
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