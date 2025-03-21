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У Запоріжжі з-під завалів дістали тіло загиблої

21 березня 2025 22:17
Анастасія Писаненко - редактор
Обстріл Запоріжжя 21 березня - є загибла
Дим здіймається після вибуху в нічному місті. Фото: відкриті джерела
Анастасія Писаненко - редактор

У п'ятницю, 21 березня, росіяни обстріляли Запоріжжя. В результати атаки загинула жінка.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

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Пост Федорова. Фото: скріншот

Що відомо про обстріл Запоріжжя

"Атака росіян на Запоріжжя забрала життя однієї людини", — написав Федоров.

Він додав, що рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого будинку тіло жінки.

Нагадаємо, близько 21:05 у Запорізькій області пролунали потужні вибухи. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу БпЛА.

Згодом стало відомо, що ворог пошкодив приватні будинки та багатоповерхівки

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