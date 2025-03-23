Президент США дал распоряжение создать систему Золотой купол, но эксперты сомневаются в успехе идеи

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп поставил перед американскими военными задачу разработать оборонительную систему "Золотой купол". Эта система, по идее, сможет защитить США от ракетных ударов большой дальности, и Белый дом сообщил, что не будет жалеть средств для выполнения этого плана.

Об очередной утопической идее Трампа сообщает CNN, которая опросила собственные источники в Пентагоне и других военных экспертов.

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Что такое "Золотой купол"

По информации телекомпании, "Золотой купол" - это попытка администрации Трампа сделать ребрендинг туманных планов по разработке системы противоракетной обороны, похожей на израильскую "Железный купол".

Однако в настоящее время кроме названия и общей концепции у военных ничего нет. Начать финансирование "Золотого купола" планируется не раньше следующего года.

"Сейчас "Золотой купол" — это действительно идея", — сказал источник, знакомый с внутренними дискуссиями по проекту, добавив, что в разработке может быть технология, которая пока является чисто концептуальной.

Военные эксперты напоминают, что израильский "Железный купол" защищает страну, которая по размеру сопоставима со штатом Нью-Джерси. Но, судя по всему, Трамп хочет создать систему противоракетной обороны космического базирования, способную защитить все Соединенные Штаты.

Контр-адмирал в отставке Марк Монтгомери считает, что создание системы противоракетной обороны может быть возможным через 7-10 лет, но даже тогда она будет иметь серьезные ограничения и потенциально будет способна защитить только критические федеральные здания и крупные города.

Почему "Золотой купол" не сработает

Военные компании уже потирают руки предвидя большие государственные заказы. Например, известная компания Lockheed Martin выпустила рекламный ролик, в котором город охраняет система "Золотой купол". Демонстрируется спокойная жизнь ночного города пока система отражает атаки врага, а горожане даже этого не замечают.

Эксперты, опрошенные CNN, называют это утопией и сравнивают план Трампа с идеей Рейгана, который хотел построить космическую защиту от ядерных ракет. Программа была известна, как "Звездные войны" и обошлась Штатам в миллиарды долларов и в итоге была отменена.

Текущая оборона Америки от баллистических ракет разработана для предотвращения небольшого количества ракет из страны-изгоя, такой, как Северная Корея или Иран. Система базируется на наземной системе обороны на промежуточном курсе (GMD), которая, по данным Ассоциации контроля над вооружениями, провалила почти половину испытаний, что делает ее неспособной остановить большую атаку со стороны России или Китая.

"По нашим оценкам, для попытки противостоять стремительному залпу десяти межконтинентальных баллистических ракет, таких как северокорейская Hwasong-18, понадобится группа из примерно 16 000 перехватчиков", — говорится в исследовании APS.

Какая лучшая стратегия защиты

По словам источника, знакомого с проектом, представители военных ведомств США сейчас оценивают, как "Золотой купол" может нарушить текущую стабильность ядерного сдерживания.

Сегодня основным фактором сдерживания против другой страны, которая наносит превентивную ядерную атаку, является способность США пережить второй удар и гарантированную способность ответить даже после первичной ядерной атаки.

""Золотой купол" стратегически не имеет смысла. Технически не имеет смысла. Экономически не имеет смысла", — заявил Джон Тирни, бывший конгрессмен от Демократической партии, который годами проводил слушания по защите от баллистических ракет.

Ранее мы сообщали, что Трамп не выдвигал Путину конкретные сроки по завершению войны в Украине. Вместе с тем, такой "дедлайн" все же может быть в будущем.

Напомним, ранее спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф заявлял, что российский президент Путин молился за американского лидера, когда в него стреляли. Кроме того, российский диктатор передал подарок президенту США.