Хегсет обсуждал военные планы в частном чате с семьей

Министр обороны Пит Хегсет Фото: REUTERS/Ken Cedeno

Министр обороны США Пит Хегсет, как выяснило CNN, обсуждал детали военной операции против хуситов в Йемене и в личном чате Signal. В нем, кроме самого министра, участвовали его жена Дженнифер, брат Фил, адвокат Тим Парлаторе, а также ряд близких союзников — всего более десяти человек.

Об этом говорится в статье CNN.

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Этот чат был создан еще во время утверждения Хегсета в должности якобы для координации действий с соратниками в период слушаний в Сенате. Однако, как подтверждают источники CNN, министр продолжил использовать чат даже после назначения — уже для обсуждения конкретных боевых операций, в том числе ударов по хуситам. При этом неясно, все ли участники чата имели допуск к секретной информации.

Жена Хегсета не занимает никакой должности в Минобороны, но ранее участвовала во встречах министра с иностранными делегациями. А вот брат и адвокат официально работают в Минобороны. Несмотря на заверения представителя Пентагона Шона Парнелла, что в чате "не было секретной информации", CNN сообщает, что в обсуждениях фигурировали именно оперативные военные планы.

Этот чат стал вторым зафиксированным каналом обсуждения боевых операций вне официальных структур. Первый чат, который включал чиновников Кабмина, стал известным после того, как туда случайно был добавлен журналист издания The Atlantic. Расследованием обоих случаев занимается и. о. генерального инспектора Минобороны США.

А вот информация о втором чате появилась на фоне внутреннего конфликта в ведомстве. На прошлой неделе Хегсет уволил сразу трех ключевых сотрудников — своего главного советника Дэна Колдуэлла, заместителя начальника штаба Дарина Селника и начальника штаба заместителя министра Колина Кэрролла, что только ухудшило внутреннюю коммуникацию и сотрудничество.

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После публикаций в СМИ, в том числе The New York Times, Хегсет, по словам источников CNN, начал подозревать, что утечки информации идут именно из его офиса. В один момент он даже потребовал привлечь ФБР к расследованию сливов, несмотря на то, что уже шла проверка со стороны генерального инспектора. Его советники, в том числе и Каспер, не советовали привлекать федеральных агентов, опасаясь еще большего внимания к ситуации.

Утечки, которые также касались планирования операций на Панамском канале, возможной консолидации боевых командований, а также конфиденциального брифинга Илона Маска по Китаю, привели к кризису в самом Пентагоне. Хегсет и Каспер даже инициировали внутреннее расследование с использованием полиграфа.

Несмотря на заявления Минобороны, что увольнение Колдуэлла, Селника и Кэрролла связаны с утечками, все трое в совместном заявлении заявили, что не знают, являются ли они фигурантами расследования и за что именно их могли отстранить. Они отметили свою преданность службе и защите информационной безопасности. Бывший пресс-секретарь Хегсета Джон Уллиот также заявил, что ни у одного из трех не брали полиграф, а по крайней мере одного из них официально проинформировали, что его могут полностью оправдать.

"Даже такие решительные сторонники министра, как я, должны признать: последний месяц стал полномасштабной катастрофой в Пентагоне — и это становится настоящей проблемой для администрации", — добавил он.

Журналисты заметили, что после волны критики Хэгсет исчез из публичного пространства. Он проигнорировал запланированную встречу с французским министром обороны, делегировав вместо себя помощника, и в течение последней недели избегает контактов с журналистами.

Напомним, в конце марта The Wall Street Journal обнародовал статью, где говорилось, что Пит Хегсет брал с собой жену на конфиденциальные встречи.

Также он уволил 76 тысяч работников из Министерства обороны США.

Добавим, что в ходе расследования оказалось, что контакты, а также пароли и другая личная информация чиновников США есть в открытом доступе в интернете.