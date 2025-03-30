Очільник Пентагону Піт Гегсет звільняє 76 тисяч цивільного персоналу Міноборони США

Глава Пентагону Піт Гегсет. Фото: Air Force Senior Airman Madelyn Keech, DOD

Глава Пентагону Піт Гегсет наказав переглянути кількість цивільних працівників Міноборони та провести реорганізацію. Це потрібно для посилення американських військових.

Про це повідомили у пресслужбі Пентагону.

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Документ під назвою "Запуск Ініціативи з прискорення та оновлення кадрового складу" адресований вищому керівництву Пентагону, командирам бойових командувань, директорам агентств оборони та керівникам польових підрозділів Міноборони.

У ньому зазначається, що відомство "перегляне чисельність цивільного персоналу та стратегічно реорганізує його для посилення американських військових відповідно до проміжних настанов Національної оборонної стратегії".

Меморандум наголошує на необхідності скорочення дублюючих функцій та боротьби з бюрократією шляхом ретельного аналізу кадрового складу. Окрім того, передбачено активне використання автоматизації, особливо на рівні штабів.

"Загальним результатом стане скорочення кількості штатних цивільних посад і перерозподіл ресурсів у пріоритетні сфери", – йдеться у документі.

У лютому Міноборони США анонсувало скорочення цивільного персоналу на 5-8%, що може торкнутися до 76 тисяч осіб із понад 950 тисяч працюючих у Пентагоні.

Раніше президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп звільнив голову Об'єднаного комітету начальників штабів та інших вищих офіцерів.