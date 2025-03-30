Глава Пентагона Пит Хегсет увольняет 76 тысяч гражданского персонала Минобороны США

Глава Пентагона Пит Хегсет. Фото: Air Force Senior Airman Madelyn Keech, DOD

Глава Пентагона Пит Хегсет приказал пересмотреть количество гражданских работников Минобороны и провести реорганизацию. Это нужно для усиления американских военных.

Об этом сообщили в пресс-службе Пентагона.

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Документ под названием "Запуск Инициативы по ускорению и обновлению кадрового состава" адресован высшему руководству Пентагона, командирам боевых командований, директорам агентств обороны и руководителям полевых подразделений Минобороны.

В нем отмечается, что ведомство "пересмотрит численность гражданского персонала и стратегически реорганизует его для усиления американских военных в соответствии с промежуточными установками Национальной оборонной стратегии".

Меморандум подчеркивает необходимость сокращения дублирующих функций и борьбы с бюрократией путем тщательного анализа кадрового состава. Кроме того, предусмотрено активное использование автоматизации, особенно на уровне штабов.

"Общим результатом станет сокращение количества штатных гражданских должностей и перераспределение ресурсов в приоритетные сферы", — говорится в документе.

В феврале Минобороны США анонсировало сокращение гражданского персонала на 5-8%, что может коснуться до 76 тысяч человек из более 950 тысяч работающих в Пентагоне.

Ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп уволил председателя Объединенного комитета начальников штабов и других высших офицеров.