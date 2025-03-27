Контакти і паролі радників Трампа злили у відкритий доступ

Міністр оборони США Піт Гегсет виступає поруч із президентом Дональдом Трампом. Фото: REUTERS/Carlos Barria

Особисті дані ключових радників президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки, включно з мобільними телефонами, електронними адресами та навіть паролями, опинилися у відкритому доступі в інтернеті. Як з’ясували журналісти, у відкритому доступі виявлено контактну інформацію радника з національної безпеки Майкла Волтца, директора національної розвідки Тулсі Габбард та міністра оборони Піта Хегсета.

Про це повідомило німецьке видання Der Spiegel.

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Частину даних вдалося знайти через комерційні бази контактів, решту — у численних витоках паролів, які давно поширюються в хакерських колах. За даними видання, більшість електронних адрес і номерів телефонів досі активні.

Журналісти Der Spiegel змогли за допомогою простих запитів у пошукових системах і комерційних сервісах дістати адресу Gmail і мобільний Гегсета. Один із паролів, пов’язаних з цією адресою, було знайдено у понад 20 витоках даних. Також журналісти отримали доступ до профілю Гегсета в WhatsApp, де зображено фото чиновника у кепці та без сорочки — згодом ідентифіковане за допомогою систем розпізнавання облич.

Подібним чином вдалося знайти облікові записи Майкла Волца, які привели до його акаунтів у LinkedIn, Microsoft Teams, WhatsApp і Signal. Паролі до пов’язаних з ним електронних адрес також з’являються в злитих базах даних.

Найобережнішою виявилася директорка нацрозвідки Тулсі Габбард — вона заблокувала свої персональні дані у більшості комерційних систем. Проте навіть її адресу електронної пошти вдалося знайти на платформах WikiLeaks і Reddit. Вона також фігурує у більш ніж 10 відомих "зливах даних". Часткові дані і її номер телефону вказують, що у неї досі активний акаунт у WhatsApp і Signal.

Через витік даних топпосадовців нацбезпека США під загрозою

Фахівець із кібербезпеки Дональд Ортманн заявив, що така інформація може бути використана не лише для фішингу, але й для установлення шпигунського ПЗ, організації фейкових відеозустрічей та шантажу. Він наголосив, що витік — серйозна загроза для нацбезпеки США.

Журналісти Der Spiegel вирішили не публікувати знайдену контактну інформацію та паролі. Вони також звернулися за коментарем до Ради національної безпеки США, Пентагону та офісу директора нацрозвідки, однак відповіді не отримали. У виданні зазначили, що повідомлення, які були надіслані Габбард і Волцу через WhatsApp і Signal, так і залишилися без відповіді, хоч і були прочитані.

Нагадаємо, кілька днів тому у ЗМІ з'явилися скриншоти листування топпосадовців США у месенджері Signal, де вони відкрито обговорювали плани атак по хуситах.

Згодом з'явилися чутки, що радника з питань нацбезпеки США Майка Волца можуть звільнити з посади на тлі скандалу з витоком даних. Сам Волц провину визнав, але потім звинуватив журналіста, що той ввів всіх в оману.

Тим часом видання The Altantic опублікувало детально листування топпосадовців США у Signal