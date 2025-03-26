Майк Волтц звинуватив журналіста у витоку даних із чату Signal

Радник США з національної безпеки Майк Волтц. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Радник з питань національної безпеки Майк Волтц прокоментував скандал із випадковим потраплянням головного редактора The Atlantic Джеффрі Голдберга до зашифрованого чату Signal. Волтц визнав, що саме він додав журналіста до групи, проте натякнув, що це міг бути навмисний хід самого Голдберга.

Про це Майк Волтк заявив в ефірі Fox News.

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На запитання телеведучої про те, як контакт репортера опинився в чаті, Волтц заявив:

"У тебе колись було таке, що в контактах відображається чиєсь ім’я, але з іншим номером? Так? У тебе номер однієї людини записаний під контактом іншої".

Він припустив, що Голдберг якимось чином міг змінити дані у своєму телефонному записнику так, аби його номер відображався як контакт із позначкою "JG" — таким чином, нібито навмисно ввівши в оману інших учасників чату.

При цьому Волтц не навів жодного технічного обґрунтування цієї теорії. Натомість він змінив тему розмови на обговорення репутації журналіста, заявивши, що Голдберг має "погану репутацію" і натякнув, що він мав мотиви для того, щоб опинитися у приватній розмові високопосадовців.

Нагадаємо, у Вашингтоні виник серйозний скандал через злив даних із секретного чату у Signal. У тому чаті обговорювалися військові плани США щодо Ємену.

Згодом деякі джерела заявили журналістам, що Майка Волтца можуть звільнити з посади після інциденту.

А президент Дональд Трамп публічно насварив Майка Волтца і сказав, як буде відбуватися комунікація далі.