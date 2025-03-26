Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Волтц признал вину за утечку данных, но обвинил журналиста arrow

Волтц признал вину за утечку данных, но обвинил журналиста

26 марта 2025 08:08
Анастасия Постоенко - Редактор
Майк Волтц обвинил журналиста в утечке данных из чата Signal
Советник США по национальной безопасности Майк Волтц. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
Анастасия Постоенко - Редактор

Советник по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц прокомментировал скандал со случайным попаданием главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга в зашифрованный чат Signal. Уолтц признал, что именно он добавил журналиста в группу, однако намекнул, что это мог быть преднамеренный ход самого Голдберга.

Об этом Майк Волтк заявил в эфире Fox News.

Читайте также:

Майк Волтц заявил, что журналист мог обмануть всех в чате и изменить контакт

На вопрос телеведущей о том, как контакт репортера оказался в чате, Уолтц заявил:
"У тебя когда-то было такое, что в контактах отображается чье-то имя, но с другим номером? Да? У тебя номер одного человека записан под контактом другого".

Он предположил, что Голдберг каким-то образом мог изменить данные в своей телефонной записной книжке так, чтобы его номер отображался как контакт с пометкой "JG" — таким образом, якобы намеренно введя в заблуждение других участников чата.

При этом Уолтц не привел никакого технического обоснования этой теории. Вместо этого он сменил тему разговора на обсуждение репутации журналиста, заявив, что Голдберг имеет "плохую репутацию" и намекнул, что он имел мотивы для того, чтобы оказаться в частном разговоре высокопоставленных чиновников.

Напомним, в Вашингтоне возник серьезный скандал из-за слива данных из секретного чата в Signal. В том чате обсуждались военные планы США по Йемену.

Впоследствии некоторые источники заявили журналистам, что Майка Волтца могут уволить с должности после инцидента.

А президент Дональд Трамп публично отругал Майка Волтца и сказал, как будет происходить коммуникация дальше.

США скандал журналисты Майкл Уолтц данные утечка Signal
Реклама
Реклама
Реклама