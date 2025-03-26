Майк Волтц обвинил журналиста в утечке данных из чата Signal

Советник США по национальной безопасности Майк Волтц. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Советник по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц прокомментировал скандал со случайным попаданием главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга в зашифрованный чат Signal. Уолтц признал, что именно он добавил журналиста в группу, однако намекнул, что это мог быть преднамеренный ход самого Голдберга.

Об этом Майк Волтк заявил в эфире Fox News.

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На вопрос телеведущей о том, как контакт репортера оказался в чате, Уолтц заявил:

"У тебя когда-то было такое, что в контактах отображается чье-то имя, но с другим номером? Да? У тебя номер одного человека записан под контактом другого".

Он предположил, что Голдберг каким-то образом мог изменить данные в своей телефонной записной книжке так, чтобы его номер отображался как контакт с пометкой "JG" — таким образом, якобы намеренно введя в заблуждение других участников чата.

При этом Уолтц не привел никакого технического обоснования этой теории. Вместо этого он сменил тему разговора на обсуждение репутации журналиста, заявив, что Голдберг имеет "плохую репутацию" и намекнул, что он имел мотивы для того, чтобы оказаться в частном разговоре высокопоставленных чиновников.

Напомним, в Вашингтоне возник серьезный скандал из-за слива данных из секретного чата в Signal. В том чате обсуждались военные планы США по Йемену.

Впоследствии некоторые источники заявили журналистам, что Майка Волтца могут уволить с должности после инцидента.

А президент Дональд Трамп публично отругал Майка Волтца и сказал, как будет происходить коммуникация дальше.