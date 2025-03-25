Витік секретних даних США через месенджер Signal — Трам і Волц зробили заяву

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп прокоментував витік конфіденційної інформації Білого дому через месенджер Signal. Американський лідер зазначив, що цей додаток більше не використовуватимуть часто.

Про це Трамп заявив на пресконференції у вівторок, 25 березня.

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Трамп заявив, що радник з нацбезпеки Майкл Волц більше не користуватиметься месенджером Signal після інциденту з витоком інформації.

"Ні, я не думаю, що він має вибачатися. Гадаю, він робить все можливе. Це не ідеальне обладнання і технології. Мабуть, він нескоро їх знову використає. Що ви думаєте, пане Волц?" — сказав Трамп.

Волц, якого звинувачують у недбалості через додавання журналіста до секретного чату, погодився, що для таких розмов варто частіше використовувати спеціальні приміщення.

"Я згоден з вами. Давайте збирати усіх у кімнаті, коли це можливо", — відповів він.

Говорячи про ризики цифрових комунікацій, Трамп визнав, що іноді доводиться робити вибір між швидкістю передачі інформації та безпекою.

"Часто дефекти виявляють саме так, але не думаю, що ми хочемо знову це використовувати. Нас можуть змусити це зробити. Можливо, знадобиться швидкість, а не безпека, і доведеться використати. Але загалом, мабуть, не будемо часто цим користуватися", — додав Трамп.

Нагадаємо, скандал розгорівся після того, як головний редактор The Atlantic Джеффрі Голдберг випадково отримав доступ до конфіденційного чату високопосадовців адміністрації Трампа, де обговорювалася секретна військова операція проти хуситів у Ємені.

А у матеріалі Новини.LIVE можна дізнатися, хто створив додаток Signal, чому і де набирає популярності та чи насправді він гарантує конфіденційність.