Утечка секретных данных США через мессенджер Signal — Трам и Уолтц сделали заявление

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп прокомментировал утечку конфиденциальной информации Белого дома через мессенджер Signal. Американский лидер отметил, что это приложение больше не будут использовать часто.

Об этом Трамп заявил на пресс-конференции во вторник, 25 марта.

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Трамп заявил, что советник по нацбезопасности Майкл Уолтц больше не будет пользоваться мессенджером Signal после инцидента с утечкой информации.

"Нет, я не думаю, что он должен извиняться. Думаю, он делает все возможное. Это не идеальное оборудование и технологии. Видимо, он нескоро их снова использует. Что вы думаете, господин Уолтц?" — сказал Трамп.

Уолтц, которого обвиняют в халатности из-за добавления журналиста к секретному чату, согласился, что для таких разговоров стоит чаще использовать специальные помещения.

"Я согласен с вами. Давайте собирать всех в комнате, когда это возможно", — ответил он.

Говоря о рисках цифровых коммуникаций, Трамп признал, что иногда приходится делать выбор между скоростью передачи информации и безопасностью.

"Часто дефекты обнаруживают именно так, но не думаю, что мы хотим снова это использовать. Нас могут заставить это сделать. Возможно, понадобится скорость, а не безопасность, и придется использовать. Но в целом, пожалуй, не будем часто этим пользоваться", — добавил Трамп.

Напомним, скандал разгорелся после того, как главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг случайно получил доступ к конфиденциальному чату высокопоставленных чиновников администрации Трампа, где обсуждалась секретная военная операция против хуситов в Йемене.

А в материале Новини.LIVE можно узнать, кто создал приложение Signal, почему и где набирает популярность и действительно ли оно гарантирует конфиденциальность.