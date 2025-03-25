Злив інформації у США через Signal — хто і для чого створив додаток

Американці дивляться інформацію у телефонах. Фото: Pxhere

Серед десятків додатків та месенджерів багато українців, особливо військових, під час війни завантажили собі Signal. Обирають його за те, що він ніби гарантує високу конфіденційність. Таку перевагу серед конкурентів обіцяють і розробники додатка. Та в будь-якій системі стаються виключення, як от нещодавній скандал — обговорення топпосадовцями президента США Дональда Трампа конфіденційної інформації в Signal, яка через чиюсь помилку стала публічною.

Хто створив додаток Signal, чому і де він набирає популярності та чи насправді він гарантує конфіденційність — в матеріалі Новини.LIVE

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Кому належить Signal

Додаток Signal — це лише один з елементів торгової марки організації Signal Technology Foundation у США. Вперше додаток з'явився ще у 2014 році. Тоді він дозволяв надсилати лише миттєві повідомлення, пізніше зʼявилися функції дзвінків та відеодзвінків.

Розробники гарантують, що під час дзвінка неможливо здійснити перехоплення чи то спецслужбами, чи то операторами мобільного звʼязку. Про конфіденційність додатка розробники кричать на кожному кроці.

"Захищати свободу вираження думок і впроваджувати безпечну глобальну комунікацію за допомогою технології конфіденційності з відкритим кодом", — йдеться на офіційному сайті Signal.

Інформація про месенджер Signal. Фото: скриншот

За офіційними даними, станом на серпень 2023 року не було зафіксовано жодного зламу месенджера.

Хто користується Signal

Месенджер не був спеціально створений для окремої категорії громадян, наприклад для політиків чи військових, які обмінюються конфіденційною інформацією і державними таємницями. Його може звантажити на будь-який пристрій кожна людина. Він особливо популярний у США. Серед його переваг не лише конфіденційність.

"У Signal відсутня реклама, немає партнерського маркетингу й підступного стеження. Тому ніщо вам не заважатиме ділитися важливими моментами з важливими людьми", — йдеться на офіційному сайті.

Опис переваг Signal. Фото: скриншот

Українці дізналися про цей месенджер на початку повномасштабної війни, адже шукали безпечний спосіб спілкування, щоб повідомити рідним про своє місце перебування або про перебіг війни.

Популярним він став і серед українських військових та політиків, які часто просять звʼязуватися з ними саме через цей месенджер.

Як стало відомо з останніх новин у США, користуються цим додатком і американські політики, які не бояться обговорювати важливі операції телефоном. Така поведінка обернулася для них скандалом.

Нагадаємо, у Вашингтоні розгортається гучний скандал після того, як стало відомо, що високопосадовці адміністрації Дональда Трампа обговорювали деталі військової операції США в Ємені через зашифрований месенджер Signal. До чату випадково додали журналіста, і ця інформація вмить стала публічною.