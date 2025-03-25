Слив информации в США через Signal — кто и для чего создал приложение

Американцы смотрят информацию в телефонах. Фото: Pxhere

Среди десятков приложений и мессенджеров многие украинцы, особенно военные, во время войны загрузили себе Signal. Выбирают его за то, что он как бы гарантирует высокую конфиденциальность. Такое преимущество среди конкурентов обещают и разработчики приложения. Но в любой системе случаются исключения, как вот недавний скандал — обсуждение топ-чиновниками президента США Дональда Трампа конфиденциальной информации в Signal, которая из-за чьей-то ошибки стала публичной.

Кто создал приложение Signal, почему и где оно набирает популярность и действительно ли оно гарантирует конфиденциальность — в материале Новини.LIVE

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Кому принадлежит Signal

Приложение Signal — это лишь один из элементов торговой марки организации Signal Technology Foundation в США. Впервые приложение появилось еще в 2014 году. Тогда оно позволяло отправлять только мгновенные сообщения, позже появились функции звонков и видеозвонков.

Разработчики гарантируют, что во время звонка невозможно осуществить перехват то ли спецслужбами, то ли операторами мобильной связи. О конфиденциальности приложения разработчики кричат на каждом шагу.

"Защищать свободу выражения мнений и внедрять безопасную глобальную коммуникацию с помощью технологии конфиденциальности с открытым кодом", — говорится на официальном сайте Signal.

Информация о мессенджере Signal. Фото: скриншот

По официальным данным, по состоянию на август 2023 года, не было зафиксировано ни одного взлома мессенджера.

Кто пользуется Signal

Мессенджер не был специально создан для отдельной категории граждан, например для политиков или военных, которые обмениваются конфиденциальной информацией и государственными тайнами. Его может скачать на любое устройство каждый человек. Он особенно популярен в США. Среди его преимуществ не только конфиденциальность.

"В Signal отсутствует реклама, нет партнерского маркетинга и коварной слежки. Поэтому ничто вам не будет мешать делиться важными моментами с важными людьми", — говорится на официальном сайте.

Описание преимуществ Signal. Фото: скриншот

Украинцы узнали об этом мессенджере в начале полномасштабной войны, ведь искали безопасный способ общения, чтобы сообщить родным о своем местонахождении или о ходе войны.

Популярным он стал и среди украинских военных и политиков, которые часто просят связываться с ними именно через этот мессенджер.

Как стало известно из последних новостей в США, пользуются этим приложением и американские политики, которые не боятся обсуждать важные операции по телефону. Такое поведение обернулось для них скандалом.

Напомним, в Вашингтоне разворачивается громкий скандал после того, как стало известно, что высокопоставленные чиновники администрации Дональда Трампа обсуждали детали военной операции США в Йемене через зашифрованный мессенджер Signal. В чат случайно добавили журналиста, и эта информация моментально стала публичной.