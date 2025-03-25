Майбутнє Волца в адміністрації Трампа під загрозою через витік військової інформації

Радник з питань національної безпеки США Майк Волц. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Після скандального інциденту з витоком конфіденційної інформації про військову операцію США в Ємені, де до приватного чату високопосадовців адміністрації Трампа був випадково доданий журналіст, майбутнє радника з питань нацбезпеки Майка Волца опинилося під питанням. У Білому домі тривають напружені обговорення щодо його можливої відставки.

Про це чиновники анонімно повідомили Politico.

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За словами одного з чиновників, який коментував ситуацію для Politico, частина Білого дому вважає, що Волц "не повинен вижити" після такої помилки. Двоє високопосадовців навіть запропонували, щоб він подав у відставку добровільно, аби не підставляти президента. Один із них різко заявив: "Всі в Білому домі можуть погодитися з одним: Майк Волц — довбаний ідіот".

Останнє слово за Дональдом Трампом

Хоча поки що рішення не ухвалено, Дональд Трамп, за даними джерел, особисто обговорював інцидент із Волцем і наразі зберігає до нього довіру. Прессекретарка Білого дому Кароліна Левітт у заяві наголосила, що Трамп "продовжує повністю довіряти своїй команді з нацбезпеки".

Водночас у команді президента не виключають, що Трамп може змінити свою позицію, особливо з огляду на те, що частина конфлікту в чаті торкнулася і відхилення від офіційної зовнішньополітичної лінії адміністрації. Зокрема, віцепрезидент США Джей Ді Венс у листуванні висловив сумнів у доцільності ударів по хуситах у контексті стратегії щодо Європи та можливого стрибка цін на нафту.

Конгрес розділився, чи має Майк Волц піти з посади

Інцидент також дав підстави для критики Майка Волца з боку консерваторів-ізоляціоністів, які звинувачують його у зв’язках із неоконсервативними колами. Соцмережі наповнились припущеннями про те, чому в нього взагалі був контакт журналіста "Атлантик", що дало ґрунт для нових звинувачень у зраді принципу "Америка понад усе".

Попри все, деякі республіканці у Конгресі вважають, що Волтц має залишитися на посаді. Спікер Палати представників Майк Джонсон публічно заявив, що "він створений для цієї роботи" та "повністю довіряє" раднику. Водночас інші члени парламентських комітетів з оборони закликають розслідувати ситуацію.

Нагадаємо, CNN розповіли, яка була реакція серед чиновників США після витоку даних у чаті Signal.

Президент США Дональд Трамп також прокоментував інцидент зі зливом листування.