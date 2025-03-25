Будущее Уолтца в администрации Трампа под угрозой из-за утечки военной информации

Советник по вопросам национальной безопасности США Майк Уолтц. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

После скандального инцидента с утечкой конфиденциальной информации о военной операции США в Йемене, где к частному чату высокопоставленных чиновников администрации Трампа был случайно добавлен журналист, будущее советника по вопросам нацбезопасности Майка Уолтца оказалось под вопросом. В Белом доме продолжаются напряженные обсуждения относительно его возможной отставки.

Об этом чиновники анонимно сообщили Politico.

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По словам одного из чиновников, который комментировал ситуацию для Politico, часть Белого дома считает, что Уолтц "не должен выжить" после такой ошибки. Двое высокопоставленных чиновников даже предложили, чтобы он подал в отставку добровольно, чтобы не подставлять президента. Один из них резко заявил: "Все в Белом доме могут согласиться с одним: Майк Уолтц — долбаный идиот".

Последнее слово за Дональдом Трампом

Хотя пока решение не принято, Дональд Трамп, по данным источников, лично обсуждал инцидент с Уолтцем и пока сохраняет к нему доверие. Пресс-секретарь Белого дома Каролина Левитт в заявлении подчеркнула, что Трамп "продолжает полностью доверять своей команде по нацбезопасности".

В то же время в команде президента не исключают, что Трамп может изменить свою позицию, особенно учитывая то, что часть конфликта в чате коснулась и отклонения от официальной внешнеполитической линии администрации. В частности, вице-президент США Джей Ди Вэнс в переписке выразил сомнение в целесообразности ударов по хуситам в контексте стратегии в отношении Европы и возможного скачка цен на нефть.

Конгресс разделился, должен ли Майк Уолтц уйти с должности

Инцидент также дал основания для критики Майка Уолтца со стороны консерваторов-изоляционистов, которые обвиняют его в связях с неоконсервативными кругами. Соцсети наполнились предположениями о том, почему у него вообще был контакт журналиста "Атлантик", что дало почву для новых обвинений в предательстве принципа "Америка превыше всего".

Несмотря на все, некоторые республиканцы в Конгрессе считают, что Уолтц должен остаться в должности. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон публично заявил, что "он создан для этой работы" и "полностью доверяет" советнику. В то же время другие члены парламентских комитетов по обороне призывают расследовать ситуацию.

Напомним, CNN рассказали, какая была реакция среди чиновников США после утечки данных в чате Signal.

Президент США Дональд Трамп также прокомментировал инцидент со сливом переписки.