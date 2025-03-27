Контакты и пароли советников Трампа слили в открытый доступ

Министр обороны США Пит Хегсет выступает рядом с президентом Дональдом Трампом. Фото: REUTERS/Carlos Barria

Личные данные ключевых советников президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности, включая мобильные телефоны, электронные адреса и даже пароли, оказались в открытом доступе в интернете. Как выяснили журналисты, в открытом доступе обнаружена контактная информация советника по национальной безопасности Майкла Уолтца, директора национальной разведки Тулси Габбард и министра обороны Пита Хегсета.

Об этом сообщило немецкое издание Der Spiegel.

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Часть данных удалось найти через коммерческие базы контактов, остальные — в многочисленных утечках паролей, которые давно распространяются в хакерских кругах. По данным издания, большинство электронных адресов и номеров телефонов до сих пор активны.

Журналисты Der Spiegel смогли с помощью простых запросов в поисковых системах и коммерческих сервисах достать адрес Gmail и мобильный Хегсета. Один из паролей, связанных с этим адресом, был найден в более чем 20 утечках данных. Также журналисты получили доступ к профилю Хегсета в WhatsApp, где изображено фото чиновника в кепке и без рубашки — впоследствии идентифицированное с помощью систем распознавания лиц.

Подобным образом удалось найти учетные записи Майкла Уолтца, которые привели к его аккаунтам в LinkedIn, Microsoft Teams, WhatsApp и Signal. Пароли к связанным с ним электронным адресам также появляются в слитых базах данных.

Самой осторожной оказалась директор нацразведки Тулси Габбард — она заблокировала свои персональные данные в большинстве коммерческих систем. Однако даже ее адрес электронной почты удалось найти на платформах WikiLeaks и Reddit. Она также фигурирует в более чем 10 известных "сливах данных". Частичные данные и ее номер телефона указывают, что у нее до сих пор активный аккаунт в WhatsApp и Signal.

Из-за утечки данных топ-чиновников нацбезопасность США под угрозой

Специалист по кибербезопасности Дональд Ортманн заявил, что такая информация может быть использована не только для фишинга, но и для установки шпионского ПО, организации фейковых видеовстреч и шантажа. Он подчеркнул, что утечка — серьезная угроза для нацбезопасности США.

Журналисты Der Spiegel решили не публиковать найденную контактную информацию и пароли. Они также обратились за комментарием в Совет национальной безопасности США, Пентагон и офис директора нацразведки, однако ответа не получили. В издании отметили, что сообщения, которые были отправлены Габбард и Уолтцу через WhatsApp и Signal, так и остались без ответа, хоть и были прочитаны.

Напомним, несколько дней назад в СМИ появились скриншоты переписки топ-чиновников США в мессенджере Signal, где они открыто обсуждали планы атак по хуситам.

Впоследствии появились слухи, что советника по вопросам нацбезопасности США Майка Уолтца могут уволить с должности на фоне скандала с утечкой данных. Сам Уолтц вину признал, но потом обвинил журналиста, что тот ввел всех в заблуждение.

Тем временем издание The Altantic опубликовало подробно переписку топ-чиновников США в Signal