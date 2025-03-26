The Atlantic опублікував детальні скріншоти обговорення військових планів Signal

Директор ФБР Кеш Пател, директор Національної розвідки Тулсі Габбард і директор ЦРУ Джон Реткліфф дають свідчення під час слухань у Спеціальному комітеті з розвідки Палати представників. Фото: Reuters

Американське видання The Atlantic опублікувало детальні скриншоти обговорення військових планів адміністрації США у секретному чаті Signal. Це відбулося після численних заперечень адміністрації Трампа, що команда з нацбезпеки не публікувала там жодних секретних матеріалів.

Про це пише видання The Atlantic.

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Скриншот листування: The Atlantic

Скриншот листування: The Atlantic

Опубліковано скриншоти з чату топпосадовців США

Журнал The Atlantic заявив, що "існує очевидний суспільний інтерес до розкриття інформації, яку радники Трампа включили в незахищені канали зв'язку". Видання акцентує на тому, що посадовці Білого дому намагаються применшити значення витоку інформації — відтак вони стверджують, що вона не містить жодних секретів.

Водночас опубліковані скриншоти містять детальні дані про час і об’єкти атак. І якби ця інформація потрапила до хуситів, вони б мали час для підготовки, а наслідки для американських пілотів могли б стати катастрофічними.

У чаті також було розсекречене ім’я агента ЦРУ, яке журнал не став оприлюднювати на прохання директора розвідувального управління.

Листування представників адміністрації Трампа у Signal

Глава Міноборони США Піт Гегсет і радник з питань національної безпеки Майк Волц зіткнулися із закликами піти у відставку. Це сталося після того, як стало відомо, що головний редактор видання Джеффрі Голдберг був випадково долучений до приватного групового чату в Signal.

У цьому чаті Гегсет, Волц, віцепрезидент Джей Ді Венс та інші високопосадовці адміністрації обговорювали майбутні повітряні удари по єменських хуситах. Після першої публікації The Atlantic Гегсет заявив, що "ніхто не надсилав військових планів".

Своєю чергою, директорка Національної розвідки Тулсі Габбард також запевнила, що в повідомленнях не було "жодних секретних матеріалів".

Нові скриншоти, оприлюднені The Atlantic, демонструють, що Гегсет надсилав повідомлення з конкретним часом і послідовністю запланованих ударів США по хуситах в Ємені.

У своєму початковому тексті в The Atlantic Голдберг описував повідомлення від Гегсета узагальнено. Адже він не хотів поставити під загрозу життя військовослужбовців США.

Через те, що представники адміністрації Трампа у відповідь на скандальну історію наполягали на тому, що інформація в Signal не була секретною, також намагалися дискредитувати Голдберга, видання вийшло з новою публікацією.

Раніше ми повідомляли, що Майк Волц прокоментував скандал із випадковим потраплянням головного редактора The Atlantic Джеффрі Голдберга до зашифрованого чату Signal. Волц визнав, що саме він додав журналіста до групи.

Водночас директор ЦРУ Джон Реткліфф сказав, що не знає, як редактор The Atlantic Джеффрі Голдберг потрапив у секретний чат Signal.