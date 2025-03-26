Як директор ЦРУ прокоментував потрапляння редактора до секретного чату в Signal

Директор ЦРУ Джон Реткліфф. Фото: U.S. Congress/wikipedia.org

Директор ЦРУ Джон Реткліфф заявив, що не знає, як редактор The Atlantic Джеффрі Голдберг потрапив у секретний чат Signal. У цьому чаті йшлося про плани щодо ударів по хуситах в Ємені.

Про це Реткліфф заявив під час слухань у комітеті розвідки Сенату США, відповідаючи на питання сенатора Майкла Беннета.

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"Не ображайте інтелект американського народу. Чи Голдберг сам запросив себе до чату Signal?" — спитав Беннет.

У відповідь Реткліфф заявив: "Я не знаю, як його запросили. Я бачив суперечливі повідомлення".

"Ви директор ЦРУ! Чому ви не знали про його присутність у чаті? Це звичайний день у ЦРУ?" — спитав сенатор, однак на це голова розвідки чіткої відповіді не надав.

Нагадаємо, високопосадовці адміністрації Дональда Трампа обговорювали деталі американської військової операції в Ємені в чаті Signal, куди випадково додали головного редактора The Atlantic Джеффрі Голдберга. Розголошення секретної інформації викликало хвилю обурення як серед посадовців, так і серед експертів з нацбезпеки.

Також ми повідомляли, що багато українців обирають для спілкування месенджер Signal. Причиною є те, що це застосунок нібито має високу конфіденційність.