Як директор ЦРУ прокоментував потрапляння редактора до секретного чату в Signal

Директор ЦРУ не зміг пояснити інцидент із Signal
Директор ЦРУ Джон Реткліфф заявив, що не знає, як редактор The Atlantic Джеффрі Голдберг потрапив у секретний чат Signal. У цьому чаті йшлося про плани щодо ударів по хуситах в Ємені.
Про це Реткліфф заявив під час слухань у комітеті розвідки Сенату США, відповідаючи на питання сенатора Майкла Беннета.
Як директор ЦРУ коментує інцидент із потраплянням редактора до секретного чату
"Не ображайте інтелект американського народу. Чи Голдберг сам запросив себе до чату Signal?" — спитав Беннет.
У відповідь Реткліфф заявив: "Я не знаю, як його запросили. Я бачив суперечливі повідомлення".
"Ви директор ЦРУ! Чому ви не знали про його присутність у чаті? Це звичайний день у ЦРУ?" — спитав сенатор, однак на це голова розвідки чіткої відповіді не надав.
Нагадаємо, високопосадовці адміністрації Дональда Трампа обговорювали деталі американської військової операції в Ємені в чаті Signal, куди випадково додали головного редактора The Atlantic Джеффрі Голдберга. Розголошення секретної інформації викликало хвилю обурення як серед посадовців, так і серед експертів з нацбезпеки.
Також ми повідомляли, що багато українців обирають для спілкування месенджер Signal. Причиною є те, що це застосунок нібито має високу конфіденційність.
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