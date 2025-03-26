Как директор ЦРУ прокомментировал попадание редактора в секретный чат в Signal

Директор ЦРУ не смог объяснить инцидент с Signal
Директор ЦРУ Джон Рэтклифф заявил, что не знает, как редактор The Atlantic Джеффри Голдберг попал в секретный чат Signal. В этом чате речь шла о планах касательно ударов по хуситам в Йемене.
Об этом Рэтклифф заявил во время слушаний в комитете разведки Сената США, отвечая на вопрос сенатора Майкла Беннета.
Как директор ЦРУ комментирует инцидент с попаданием редактора в секретный чат
"Не оскорбляйте интеллект американского народа. Или Голдберг сам пригласил себя в чат Signal?" — спросил Беннет.
В ответ Рэтклифф заявил: "Я не знаю, как его пригласили. Я видел противоречивые сообщения".
"Вы директор ЦРУ! Почему вы не знали о его присутствии в чате? Это обычный день в ЦРУ?" — спросил сенатор, однако на это глава разведки четкого ответа не дал.
Напомним, высокопоставленные чиновники администрации Дональда Трампа обсуждали детали американской военной операции в Йемене в чате Signal, куда случайно добавили главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга. Разглашение секретной информации вызвало волну возмущения как среди чиновников, так и среди экспертов по нацбезопасности.
Также мы сообщали, что многие украинцы выбирают для общения мессенджер Signal. Причиной является то, что это приложение якобы имеет высокую конфиденциальность.
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