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Директор ЦРУ не смог объяснить инцидент с Signal

26 марта 2025 04:55
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Как директор ЦРУ прокомментировал попадание редактора в секретный чат в Signal
Директор ЦРУ Джон Рэтклифф. Фото: U.S. Congress/wikipedia.org
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф заявил, что не знает, как редактор The Atlantic Джеффри Голдберг попал в секретный чат Signal. В этом чате речь шла о планах касательно ударов по хуситам в Йемене.

Об этом Рэтклифф заявил во время слушаний в комитете разведки Сената США, отвечая на вопрос сенатора Майкла Беннета.

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"Не оскорбляйте интеллект американского народа. Или Голдберг сам пригласил себя в чат Signal?" — спросил Беннет.

В ответ Рэтклифф заявил: "Я не знаю, как его пригласили. Я видел противоречивые сообщения".

"Вы директор ЦРУ! Почему вы не знали о его присутствии в чате? Это обычный день в ЦРУ?" — спросил сенатор, однако на это глава разведки четкого ответа не дал.

Напомним, высокопоставленные чиновники администрации Дональда Трампа обсуждали детали американской военной операции в Йемене в чате Signal, куда случайно добавили главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга. Разглашение секретной информации вызвало волну возмущения как среди чиновников, так и среди экспертов по нацбезопасности.

Также мы сообщали, что многие украинцы выбирают для общения мессенджер Signal. Причиной является то, что это приложение якобы имеет высокую конфиденциальность.

США ЦРУ Америка мессенджер Signal
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