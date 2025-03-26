The Atlantic опубликовал детальные скриншоты обсуждения военных планов Signal

Опубликованы скриншоты из чата администрации Трампа в Signal
Американское издание The Atlantic опубликовало подробные скриншоты обсуждения военных планов администрации США в секретном чате Signal. Это произошло после многочисленных возражений администрации Трампа, что команда по нацбезопасности не публиковала там никаких секретных материалов.
Об этом пишет издание The Atlantic..
Опубликованы скриншоты из чата топ-чиновников США
Журнал The Atlantic заявил, что "существует очевидный общественный интерес к раскрытию информации, которую советники Трампа включили в незащищенные каналы связи". Издание акцентирует на том, что чиновники Белого дома пытаются преуменьшить значение утечки информации — поэтому они утверждают, что она не содержит никаких секретов.
В то же время опубликованные скриншоты содержат подробные данные о времени и объектах атак. И если бы эта информация попала к хуситам, они бы имели время для подготовки, а последствия для американских пилотов могли бы стать катастрофическими.
В чате также было рассекречено имя агента ЦРУ, которое журнал не стал обнародовать по просьбе директора разведывательного управления.
Переписка представителей администрации Трампа в Signal
Глава Минобороны США Пит Гегсет и советник по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц столкнулись с призывами уйти в отставку. Это произошло после того, как стало известно, что главный редактор издания Джеффри Голдберг был случайно приобщен к частному групповому чату в Signal.
В этом чате Гегсет, Уолтц, вице-президент Джей Ди Вэнс и другие высокопоставленные чиновники администрации обсуждали предстоящие воздушные удары по йеменским хуситам. После первой публикации The Atlantic Гегсет заявил, что "никто не присылал военных планов".
В свою очередь, директор Национальной разведки Тулси Габбард также заверила, что в сообщениях не было "никаких секретных материалов".
Новые скриншоты, обнародованные The Atlantic, демонстрируют, что Гегсет посылал сообщения с конкретным временем и последовательностью запланированных ударов США по хуситам в Йемене.
В своем первоначальном тексте в The Atlantic Голдберг описывал сообщения от Гегсета обобщенно. Ведь он не хотел поставить под угрозу жизни военнослужащих США.
Из-за того, что представители администрации Трампа в ответ на скандальную историю настаивали на том, что информация в Signal не была секретной, также пытались дискредитировать Голдберга, издание вышло с новой публикацией.
Ранее мы сообщали, что Майк Уолтц прокомментировал скандал со случайным попаданием главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга в зашифрованный чат Signal. Волц признал, что именно он добавил журналиста в группу.
В то же время директор ЦРУ Джон Рэтклифф сказал, что не знает, как редактор The Atlantic Джеффри Голдберг попал в секретный чат Signal.
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