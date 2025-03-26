The Atlantic опубликовал детальные скриншоты обсуждения военных планов Signal

Директор ФБР Кэш Пател, директор Национальной разведки Тулси Габбард и директор ЦРУ Джон Рэтклифф дают показания во время слушаний в Специальном комитете по разведке Палаты представителей. Фото: Reuters

Американское издание The Atlantic опубликовало подробные скриншоты обсуждения военных планов администрации США в секретном чате Signal. Это произошло после многочисленных возражений администрации Трампа, что команда по нацбезопасности не публиковала там никаких секретных материалов.

Об этом пишет издание The Atlantic..

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Скриншот переписки: The Atlantic

Скриншот переписки: The Atlantic

Опубликованы скриншоты из чата топ-чиновников США

Журнал The Atlantic заявил, что "существует очевидный общественный интерес к раскрытию информации, которую советники Трампа включили в незащищенные каналы связи". Издание акцентирует на том, что чиновники Белого дома пытаются преуменьшить значение утечки информации — поэтому они утверждают, что она не содержит никаких секретов.

В то же время опубликованные скриншоты содержат подробные данные о времени и объектах атак. И если бы эта информация попала к хуситам, они бы имели время для подготовки, а последствия для американских пилотов могли бы стать катастрофическими.

В чате также было рассекречено имя агента ЦРУ, которое журнал не стал обнародовать по просьбе директора разведывательного управления.

Переписка представителей администрации Трампа в Signal

Глава Минобороны США Пит Гегсет и советник по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц столкнулись с призывами уйти в отставку. Это произошло после того, как стало известно, что главный редактор издания Джеффри Голдберг был случайно приобщен к частному групповому чату в Signal.

В этом чате Гегсет, Уолтц, вице-президент Джей Ди Вэнс и другие высокопоставленные чиновники администрации обсуждали предстоящие воздушные удары по йеменским хуситам. После первой публикации The Atlantic Гегсет заявил, что "никто не присылал военных планов".

В свою очередь, директор Национальной разведки Тулси Габбард также заверила, что в сообщениях не было "никаких секретных материалов".

Новые скриншоты, обнародованные The Atlantic, демонстрируют, что Гегсет посылал сообщения с конкретным временем и последовательностью запланированных ударов США по хуситам в Йемене.

В своем первоначальном тексте в The Atlantic Голдберг описывал сообщения от Гегсета обобщенно. Ведь он не хотел поставить под угрозу жизни военнослужащих США.

Из-за того, что представители администрации Трампа в ответ на скандальную историю настаивали на том, что информация в Signal не была секретной, также пытались дискредитировать Голдберга, издание вышло с новой публикацией.

Ранее мы сообщали, что Майк Уолтц прокомментировал скандал со случайным попаданием главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга в зашифрованный чат Signal. Волц признал, что именно он добавил журналиста в группу.

В то же время директор ЦРУ Джон Рэтклифф сказал, что не знает, как редактор The Atlantic Джеффри Голдберг попал в секретный чат Signal.