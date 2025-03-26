На команду Трампа подали до суду за використання Signal

Міністр оборони США Піт Хегсет стоїть біля президента США Дональда Трампа. REUTERS/Carlos Barria

П’ятеро високопосадовців адміністрації Дональда Трампа стали фігурантами федерального позову через використання зашифрованого месенджера Signal для обговорення державних справ, зокрема операцій США у Ємені. Позов подав watchdog-проєкт American Oversight, який звинуватив чиновників у порушенні федерального законодавства щодо збереження офіційної документації.

Про це повідомили ABC News.

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American Oversight вважають, що високопосадовці порушили вимоги

Позов був зареєстрований 25 березня у Вашингтоні. У ньому зазначено, що посадовці використовували приватний чат у Signal для обговорення деталей військових дій проти хуситських бойовиків у Ємені. Такі дії, як вважають у American Oversight, є незаконними, оскільки порушують вимоги щодо прозорості та фіксації процесів ухвалення рішень на найвищому рівні.

Позивачі закликали федерального суддю негайно зобов’язати відповідачів зберегти й відновити всі пов’язані з цим архівні матеріали, які могли бути втрачені або знищені через використання месенджера, що не передбачає збереження офіційних даних.

Серед осіб, зазначених у позові, міністр оборони Піт Гегсет, директорка нацрозвідки Тульсі Габбард, керівник ЦРУ Джон Реткліфф, міністр фінансів Скотт Бессент, держсекретар Марко Рубіо, а також Національне управління з архівів і документації США.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп публічно прокоментував інцидент із чатом в Signal та Майком Волцом.

Також директор ЦРУ прокоментував, яким чином журналіст The Atlantic міг опинитися в чаті.

А радник з питань національної безпеки Майк Волц звинуватив журналіста, що той обдурив його, щоб потрапити до чату.