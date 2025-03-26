На команду Трампа подали в суд за использование Signal

Министр обороны США Пит Хегсет стоит возле президента США Дональда Трампа. REUTERS/Carlos Barria

Пятеро высокопоставленных чиновников администрации Дональда Трампа стали фигурантами федерального иска из-за использования зашифрованного мессенджера Signal для обсуждения государственных дел, в частности операций США в Йемене. Иск подал watchdog-проект American Oversight, который обвинил чиновников в нарушении федерального законодательства о сохранении официальной документации.

Об этом сообщили ABC News.

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Иск был зарегистрирован 25 марта в Вашингтоне. В нем указано, что чиновники использовали частный чат в Signal для обсуждения деталей военных действий против хуситских боевиков в Йемене. Такие действия, как считают в American Oversight, являются незаконными, поскольку нарушают требования по прозрачности и фиксации процессов принятия решений на самом высоком уровне.

Истцы призвали федерального судью немедленно обязать ответчиков сохранить и восстановить все связанные с этим архивные материалы, которые могли быть утрачены или уничтожены из-за использования мессенджера, не предусматривающего сохранение официальных данных.

Среди лиц, указанных в иске, министр обороны Пит Хегсет, директор нацразведки Тульси Габбард, руководитель ЦРУ Джон Рэтклифф, министр финансов Скотт Бессент, госсекретарь Марко Рубио, а также Национальное управление по архивам и документации США.

Напомним, президент США Дональд Трамп публично прокомментировал инцидент с чатом в Signal и Майком Уолтцом.

Также директор ЦРУ прокомментировал, каким образом журналист The Atlantic мог оказаться в чате.

А советник по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц обвинил журналиста, что тот обманул его, чтобы попасть в чат.