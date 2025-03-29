Піт Гегсет приводив свою дружину на секретні зустрічі з союзниками

Міністр оборони США Піт Гегсет зі своєю дружиною Дженніфер Гегсет. Фото: Reuters

Міністр оборони США Піт Гегсет приводив свою дружину на закриті зустрічі з іноземними військовими партнерами. Під час цих зустрічей обговорювалася конфіденційна інформація.

Про це інформує The Wall Street Journal.

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Дружина Гегсета була присутня на закритих зустрічах із союзниками

Як зазначає видання, міністр оборони США привів свою дружину на дві зустрічі з військовими посадовцями, де обговорювали конфіденційну інформацію.

Дружина Піта Гегсета, колишня продюсерка Fox News Дженніфер Гегсет, зʼявилася з міністром на двох зустрічах з іноземними військовими. Про це повідомили джерела, які були присутні на цих зустрічах або знали інформацію про дискусії.

Одна з зустрічей, за даними ЗМІ, — дискусія на високому рівні в Пентагоні 6 березня між Гегсетом та його британським колегою Джоном Гілі. Розмова відбувалася в чутливий момент для НАТО, за день після того, як США заявили, що перервали обмін розвідданими з Україною.

Зазначається, що формально міністр оборони може запрошувати на зустрічі з іноземними колегами будь-кого, кого вважає за потрібне. Однак зазвичай списки учасників таких переговорів суворо обмежуються лише тими, хто повинен бути присутнім. Очікується, що всі учасники мають відповідний рівень допуску до секретної інформації, оскільки розмови часто стосуються чутливих даних.

Також біля місць проведення таких зустрічей зазвичай стоїть охорона, яка стежить за тим, щоб у приміщення не потрапили сторонні особи.

Анонімні чиновники підтвердили виданню, що Дженніфер Гегсет не працює в Міністерстві оборони. Деякі дружини високопосадовців можуть мати певний рівень доступу до службової інформації. Однак представник Пентагону відмовився уточнити, чи був відповідний допуск безпеки саме у дружини Гегсета.

Зазначимо, міністр оборони США зараз стикається з пильною увагою через витік даних із чату в Signal, де американські посадовці обговорювали удари по Ємену.

Нагадаємо, раніше видання The Atlantic оприлюднило детальні скриншоти листування в секретному чаті Signal, де адміністрація Трампа обговорювала військові плани.

Відтак, це сталося після того, як команда нацбезпеки адміністрації Трампа неодноразово заперечувала використання чату для обговорення секретної інформації.