Пит Хэгсет приводил свою жену на секретные встречи с союзниками

Министр обороны США Пит Хэгсет со своей супругой Дженнифер Хэгсет. Фото: Reuters

Министр обороны США Пит Хегсет приводил свою жену на закрытые встречи с иностранными военными партнерами. Во время этих встреч обсуждалась конфиденциальная информация.

Об этом информирует The Wall Street Journal.

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Как отмечает издание, министр обороны США привел свою жену на две встречи с военными чиновниками, где обсуждали конфиденциальную информацию.

Жена Пита Хегсета, бывший продюсер Fox News Дженнифер Хегсет, появилась с министром на двух встречах с иностранными военными. Об этом сообщили источники, которые присутствовали на этих встречах или знали информацию о дискуссиях.

Одна из встреч, по данным СМИ, — дискуссия на высоком уровне в Пентагоне 6 марта между Хегсетом и его британским коллегой Джоном Хили. Разговор происходил в чувствительный момент для НАТО, через день после того, как США заявили, что прервали обмен разведданными с Украиной.

Отмечается, что формально министр обороны может приглашать на встречи с иностранными коллегами любого, кого считает нужным. Однако обычно списки участников таких переговоров строго ограничиваются только теми, кто должен присутствовать. Ожидается, что все участники имеют соответствующий уровень допуска к секретной информации, поскольку разговоры часто касаются чувствительных данных.

Также возле мест проведения таких встреч обычно стоит охрана, которая следит за тем, чтобы в помещение не попали посторонние лица.

Анонимные чиновники подтвердили изданию, что Дженнифер Хегсет не работает в Министерстве обороны. Некоторые жены высокопоставленных чиновников могут иметь определенный уровень доступа к служебной информации. Однако представитель Пентагона отказался уточнить, был ли соответствующий допуск безопасности именно у жены Хегсета.

Отметим, министр обороны США сейчас сталкивается с пристальным вниманием из-за утечки данных из чата в Signal, где американские чиновники обсуждали удары по Йемену.

Напомним, ранее издание The Atlantic обнародовало подробные скриншоты переписки в секретном чате Signal, где администрация Трампа обсуждала военные планы.

Следовательно, это произошло после того, как команда нацбезопасности администрации Трампа неоднократно отрицала использование чата для обсуждения секретной информации.