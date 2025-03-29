Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Глава Пентагона брал жену на конфиденциальные встречи — WSJ arrow

Глава Пентагона брал жену на конфиденциальные встречи — WSJ

29 марта 2025 20:33
Евтушенко Алина - редактор
Пит Хэгсет приводил свою жену на секретные встречи с союзниками
Министр обороны США Пит Хэгсет со своей супругой Дженнифер Хэгсет. Фото: Reuters
Евтушенко Алина - редактор

Министр обороны США Пит Хегсет приводил свою жену на закрытые встречи с иностранными военными партнерами. Во время этих встреч обсуждалась конфиденциальная информация.

Об этом информирует The Wall Street Journal.

Читайте также:

Жена Хегсета присутствовала на закрытых встречах с союзниками

Как отмечает издание, министр обороны США привел свою жену на две встречи с военными чиновниками, где обсуждали конфиденциальную информацию.

Жена Пита Хегсета, бывший продюсер Fox News Дженнифер Хегсет, появилась с министром на двух встречах с иностранными военными. Об этом сообщили источники, которые присутствовали на этих встречах или знали информацию о дискуссиях.

Одна из встреч, по данным СМИ, — дискуссия на высоком уровне в Пентагоне 6 марта между Хегсетом и его британским коллегой Джоном Хили. Разговор происходил в чувствительный момент для НАТО, через день после того, как США заявили, что прервали обмен разведданными с Украиной.

Отмечается, что формально министр обороны может приглашать на встречи с иностранными коллегами любого, кого считает нужным. Однако обычно списки участников таких переговоров строго ограничиваются только теми, кто должен присутствовать. Ожидается, что все участники имеют соответствующий уровень допуска к секретной информации, поскольку разговоры часто касаются чувствительных данных.

Также возле мест проведения таких встреч обычно стоит охрана, которая следит за тем, чтобы в помещение не попали посторонние лица.

Анонимные чиновники подтвердили изданию, что Дженнифер Хегсет не работает в Министерстве обороны. Некоторые жены высокопоставленных чиновников могут иметь определенный уровень доступа к служебной информации. Однако представитель Пентагона отказался уточнить, был ли соответствующий допуск безопасности именно у жены Хегсета.

Отметим, министр обороны США сейчас сталкивается с пристальным вниманием из-за утечки данных из чата в Signal, где американские чиновники обсуждали удары по Йемену.

Напомним, ранее издание The Atlantic обнародовало подробные скриншоты переписки в секретном чате Signal, где администрация Трампа обсуждала военные планы.

Следовательно, это произошло после того, как команда нацбезопасности администрации Трампа неоднократно отрицала использование чата для обсуждения секретной информации.

США Минобороны жена Америка Пит Гегсет
Реклама
Реклама
Реклама