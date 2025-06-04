Пит Хегсет впервые пропустит заседание Рамштайн — что известно

Глава Пентагона Пит Хегсет. Фото: REUTERS/Edgar Su

Глава Пентагона Пит Хегсет впервые пропустит заседание "Рамштайн". Это произойдет впервые с момента создания Соединенными Штатами Америки международной группы для координации военной помощи Украине.

Об этом сообщает Associated Press в среду, 4 июня.

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Хегсет прибудет в Брюссель после завершения заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Кроме того, глава Пентагона не будет участвовать в видеоконференции.

Как пишет издание, это последний из серии шагов, которые США сделали, чтобы дистанцироваться от войны в Украине.

Контактная группа

Бывший глава Пентагона Ллойд Остин создал группу после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. С тех пор более 50 государств объединили усилия и передали Украине примерно 126 миллиардов долларов на вооружение и оборонную поддержку, из которых более 66,5 миллиарда долларов поступило от США.

Напомним, в НАТО сообщили, что заседание контактной группы в формате "Рамштайн" состоится 4 июня.

Кроме того, Хегсет начал вести себя нестабильно и проявляет беспокойство относительно сохранения своей должности.