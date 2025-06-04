Рамштайн 4 июня - какие итоги

Заседание "Рамштайн". Фото: Facebook Рустема Умерова

В среду, 4 июня, в Брюсселе, прошел 28-й саммит в формате "Рамштайн", посвященный координации военной помощи Украине. Он принес ряд мощных решений от партнеров.

Об этом сообщает министр обороны Украины Рустем Умеров в Facebook в среду, 4 июня.

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Какие итоги заседания Рамштайн

"Имеем значительные результаты — в 2025 году помощь по безопасности превысит показатели всех предыдущих лет полномасштабной войны", — подчеркнул Умеров.

Великобритания стала лидером по объему объявленной помощи в сфере дронов. Лондон выделяет 350 миллионов фунтов стерлингов, что позволит передать Украине 100 тысяч дронов в течение 2025 года — это самая большая подобная инициатива с начала полномасштабной войны.

Германия одобрила новый масштабный пакет поддержки на 5 миллиардов евро. Решение уже утвердил Бундестаг. В рамках пакета предусмотрено финансирование производства дальнобойного вооружения в Украине, а также передача систем ПВО, оружия и боеприпасов.

Нидерланды объявили о помощи на 400 миллионов евро, в которую войдут противоминный корабль, катера и морские дроны.

Бельгия представила долгосрочную инициативу: страна будет предоставлять Украине ежегодную помощь в размере 1 миллиарда евро до 2029 года, а также передаст противоминный корабль.

Норвегия инвестирует 700 миллионов долларов в дроны и еще 50 миллионов долларов в фонд NSATU Trust Fund, поддерживающий инициативы по безопасности в Украине.

Канада выделяет 45 миллионов долларов на закупку дронов, средств радиоэлектронной борьбы, ИТ-решений, а также бронированных машин Coyote и Bison.

Швеция присоединяется к поддержке, объявив пакет на 440 миллионов евро, направленный на закупку снарядов, дронов и другого вооружения.

"Я благодарен всем странам, которые продолжают поддерживать Украину. Спасибо моим очень хорошим друзьям, министру Хили и министру Писториусу, за организацию этой встречи. Мир в Украине должен быть справедливым, длительным и защищенным международным единством. Вместе мы работаем над достижением этого", — добавил министр обороны Украины.

Рустем Умеров с партнерами, фото: Facebook Рустема Умерова

Напомним, что во время заседания в формате "Рамштайн", которое состоялось в Брюсселе в среду, 4 июня, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил обеспокоенность по поводу военного превосходства России в производстве боеприпасов. По его словам, объемы российского военного производства в четыре раза превышают суммарные возможности всех стран-членов Альянса.

Кроме того, Рютте подчеркнул необходимость укрепления оборонного потенциала НАТО в ответ на продолжающуюся агрессию Кремля против Украины.