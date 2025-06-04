Рютте порівняв масштаби виробництва снарядів у РФ та країнах НАТО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Фото: Новини.LIVE

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте у середу, 4 червня, виступив на засіданні у форматі "Рамштайн" у Брюсселі. Він заявив, що Росія виробляє вчетверо більше боєприпасів, аніж всі країни Альянсу разом.

Про це з місця повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Виробництво боєприпасів

"Насамперед погодьмось, чому треба витрачати більше. Тому що російська загроза існує довгостроково, і росіяни зараз швидко відновлюються. Я вже згадував цю цифру раніше: лише два трильйони економіки порівняно з 50 трильйонами НАТО, що у 25 разів більше", — сказав Рютте.

Він зазначив, що росіяни виробляють у чотири рази більше боєприпасів, ніж усе НАТО. Так, лише за три місяці Росія виробляє таку кількість, як Альянс за рік, маючи лише два трильйони.

Тому генсек переконаний, що країни повинні збільшити витрати на оборону. У пріоритеті — боєприпаси, а також управління, маневрені формування, ракети, ППО тощо.

"Щоб захистити себе. Якщо це означає збільшення витрат, постане питання фінансування, і це вже справа політиків і національного консенсусу", — зауважив Рютте.

За його словами, загалом є три напрямки: можна збільшити податки, борг або знайти заощадження в іншому місці. Генсек додав, що це вирішують національні політики, а він лише має переконатися, що разом країни НАТО мають все необхідне для захисту.

Нагадаємо, Рютте заявив про можливість нового нападу Росії через три-п'ять років.

Також він наголосив, що НАТО має посилюватися у відповідь на агресію Росії проти України.