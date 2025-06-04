Рютте попередив про можливість нападу РФ на країни НАТО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Фото: Новини.LIVE

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що країни Заходу мають бути готові до можливого російського нападу у майбутньому. За його словами, це може статися через три-п'ять років.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець з місця.

Реклама

Читайте також:

Обороноздатність Європи

"Зараз немає планів виводити війська США, ми знаємо що США повністю віддані нам Вони чекають, що європейські та канадські союзники витратять більше на оборону, бо чому США мають витрачати більший відсоток, аніж інші?", — сказав Рютте.

На його думку, тому Європі треба збільшити витрати, аби досягти цілей оборонної спроможності, закрити прогалини й бути готовими протистояти росіянам, якщо вони нападуть через три-п'ять років.

"А також ми маємо зрівнятися зі США і я вважаю це справедливим. Я знаю, що Європа й НАТО — вкрай важливі для США, бо для безпеки їхньої батьківщини потрібна безпечна Атлантика, Арктика та Європи. Це три ключові моменти для США", — зауважив генсек.

Рютте додав, що США, будучи великими й потужними, мають зосередитися на інших регіонах, як от Близький схід та Індо-Тихоокеанський регіон. Він вважає, що логічно, що американці зміщують фокус в тому напрямку.

"Ми маємо переконатись, що не буде прогалин у наших можливостях тощо. Я цілком впевнений, що саме так ми й рухатимемось далі", — підсумував він.

Нагадаємо, Рютте окреслив ключові пріоритети чинної політики НАТО стосовно оборони.

Також генсек зробив заяву щодо можливості вступу України до Альянсу.