Виступ Рютте — головні заяви генсека НАТО та теми щодо України

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: REUTERS/Yves Herman

У Брюсселі завершився установчий брифінг генерального секретаря НАТО Марка Рютте напередодні зустрічі міністрів оборони країн Альянсу. Україна була ключовою темою заходу — більшість запитань журналістів стосувалася саме нашої держави.

Про це повідомила з місця подій кореспондентка Галина Остаповець в ефірі "День.LIVE".

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Генсек НАТО підтвердив, що Північноатлантичний альянс залишатиметься з Україною стільки, скільки буде потрібно. Він наголосив: головна мета — зробити все, аби Росія більше ніколи не змогла знову напасти. Водночас Рютте підкреслив, що питання вступу України до НАТО не пов’язане із завершенням війни чи укладенням перемир’я — шлях Києва до Альянсу вважається незворотним незалежно від ситуації на фронті.

Журналісти також порушили питання про нещодавні атаки українських дронів по російських стратегічних бомбардувальниках. На відміну від критичних заяв деяких західних експертів, зокрема Кіта Келлога, Марк Рютте дав чіткий сигнал: саме ці літаки становлять безпосередню загрозу мирному населенню України, оскільки регулярно завдають ударів по цивільній інфраструктурі.

Чи буде Зеленський на саміті НАТО в Гаазі

Ще одним важливим питанням став майбутній саміт НАТО в Гаазі, що запланований на 25–26 червня. За словами Галини Остаповець, в Альянсі підтвердили участь української делегації, однак щодо присутності президента Володимира Зеленського остаточного рішення поки немає.

Очікується, що більш точна інформація з’явиться ближче до вечора після двосторонньої зустрічі міністра оборони України Рустема Умєрова з Марком Рютте, яка має розпочатися о 15:30 за київським часом.

Нагадаємо, Марк Рютте висловився щодо вступу України в блок НАТО.

Також глава НАТО пояснив, які плани в Альянсу на найближчі роки.