Шлях України до НАТО — генсек Рютте зробив заяву

Марк Рютте. Фото: Новини.LIVE

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що рішення Сполучених Штатів Америки про незворотний шлях України до Альянсу досі актуальне.

Про це Марк Рютте заявив на пресконференції у середу, 4 червня.

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"Рішення Вашингтону про незворотний шлях України до НАТО досі актуальне. Змін немає", — заявив Рютте.

Водночас він зазначив, що Україні не обіцяли, що членство у НАТО — буде частиною мирної угоди, однак довгострокове зобовʼязання — є.

"Союзники пообіцяли 20 мільярдів євро Україні на військову підтримку проти 50 мільярдів торік. За перші три місяці цього року знову ж таки, надійде понад 20 мільярдів. Сьогодні ми проведемо засідання групи з оборонних контрактів України, і я впевнений, що будуть нові зобовʼязання", — каже генсек НАТО.

За його словами, нічого не змінилося, оскільки всі єдині — США, Канада та європейські союзники.

Нагадаємо, очільник Пентагону Піт Гегсет не буде на засіданні "Рамштайн", яке відбудеться 4 червня.

А у НАТО підтвердили, що Україна візьме участь в саміті Альянсу в Гаазі. Він відбудеться 24–25 червня.