Шлях України до НАТО — генсек Рютте зробив заяву

Рютте зробив заяву щодо вступу України до НАТО
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що рішення Сполучених Штатів Америки про незворотний шлях України до Альянсу досі актуальне.
Про це Марк Рютте заявив на пресконференції у середу, 4 червня.
Вступ України до НАТО
"Рішення Вашингтону про незворотний шлях України до НАТО досі актуальне. Змін немає", — заявив Рютте.
Водночас він зазначив, що Україні не обіцяли, що членство у НАТО — буде частиною мирної угоди, однак довгострокове зобовʼязання — є.
"Союзники пообіцяли 20 мільярдів євро Україні на військову підтримку проти 50 мільярдів торік. За перші три місяці цього року знову ж таки, надійде понад 20 мільярдів. Сьогодні ми проведемо засідання групи з оборонних контрактів України, і я впевнений, що будуть нові зобовʼязання", — каже генсек НАТО.
За його словами, нічого не змінилося, оскільки всі єдині — США, Канада та європейські союзники.
Нагадаємо, очільник Пентагону Піт Гегсет не буде на засіданні "Рамштайн", яке відбудеться 4 червня.
А у НАТО підтвердили, що Україна візьме участь в саміті Альянсу в Гаазі. Він відбудеться 24–25 червня.
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