Путь Украины в НАТО — генсек Рютте сделал заявление

Марк Рютте. Фото: Новини.LIVE

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что решение Соединенных Штатов Америки о необратимом пути Украины в Альянс до сих пор актуально.

Об этом Марк Рютте заявил на пресс-конференции в среду, 4 июня.

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"Решение Вашингтона о необратимом пути Украины в НАТО до сих пор актуально. Изменений нет", — заявил Рютте.

В то же время он отметил, что Украине не обещали, что членство в НАТО — будет частью мирного соглашения, однако долгосрочное обязательство — есть.

"Союзники пообещали 20 миллиардов евро Украине на военную поддержку против 50 миллиардов в прошлом году. За первые три месяца этого года опять же, поступит более 20 миллиардов. Сегодня мы проведем заседание группы по оборонным контрактам Украины, и я уверен, что будут новые обязательства", — говорит генсек НАТО.

По его словам, ничего не изменилось, поскольку все едины — США, Канада и европейские союзники.

Напомним, глава Пентагона Пит Хегсет не будет на заседании "Рамштайн", которое состоится 4 июня.

А в НАТО подтвердили, что Украина примет участие в саммите Альянса в Гааге. Он состоится 24-25 июня.