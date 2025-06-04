Выступление Рютте - главные заявления генсека НАТО и темы по Украине

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: REUTERS/Yves Herman

В Брюсселе завершился учредительный брифинг генерального секретаря НАТО Марка Рютте накануне встречи министров обороны стран Альянса. Украина была ключевой темой мероприятия — большинство вопросов журналистов касалась именно нашего государства.

Об этом сообщила с места событий корреспондентка Галина Остаповец в эфире "День.LIVE".

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Что известно о планах поддержки Украины со стороны НАТО

Генсек НАТО подтвердил, что Североатлантический альянс будет оставаться с Украиной столько, сколько потребуется. Он подчеркнул: главная цель — сделать все, чтобы Россия больше никогда не смогла снова напасть. В то же время Рютте подчеркнул, что вопрос вступления Украины в НАТО не связан с завершением войны или заключением перемирия — путь Киева в Альянс считается необратимым независимо от ситуации на фронте.

Журналисты также подняли вопрос о недавних атаках украинских дронов по российским стратегическим бомбардировщикам. В отличие от критических заявлений некоторых западных экспертов, в частности Кита Келлога, Марк Рютте дал четкий сигнал: именно эти самолеты представляют непосредственную угрозу мирному населению Украины, поскольку регулярно наносят удары по гражданской инфраструктуре.

Будет ли Зеленский на саммите НАТО в Гааге

Еще одним важным вопросом стал предстоящий саммит НАТО в Гааге, который запланирован на 25-26 июня. По словам Галины Остаповец, в Альянсе подтвердили участие украинской делегации, однако относительно присутствия президента Владимира Зеленского окончательного решения пока нет.

Ожидается, что более точная информация появится ближе к вечеру после двусторонней встречи министра обороны Украины Рустема Умерова с Марком Рютте, которая должна начаться в 15:30 по киевскому времени.

Напомним, Марк Рютте высказался относительно вступления Украины в блок НАТО.

Также глава НАТО объяснил, какие планы у Альянса на ближайшие годы.