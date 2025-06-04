Рютте предупредил о возможности нападения РФ на страны НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Фото: Новини.LIVE

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что страны Запада должны быть готовы к возможному российскому нападению в будущем. По его словам, это может произойти через три-пять лет.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец с места.

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Обороноспособность Европы

"Сейчас нет планов выводить войска США, мы знаем, что США полностью преданы нам Они ждут, что европейские и канадские союзники потратят больше на оборону, потому что почему США должны тратить больший процент, чем другие?", — сказал Рютте.

По его мнению, поэтому Европе надо увеличить расходы, чтобы достичь целей оборонной способности, закрыть пробелы и быть готовыми противостоять россиянам, если они нападут через три-пять лет.

"А также мы должны сравняться с США и я считаю это справедливым. Я знаю, что Европа и НАТО — крайне важны для США, потому что для безопасности их родины нужна безопасная Атлантика, Арктика и Европа. Это три ключевых момента для США", — отметил генсек.

Рютте добавил, что США, будучи большими и мощными, должны сосредоточиться на других регионах, таких как Ближний восток и Индо-Тихоокеанский регион. Он считает, что логично, что американцы смещают фокус в том направлении.

"Мы должны убедиться, что не будет пробелов в наших возможностях и тому подобное. Я вполне уверен, что именно так мы и будем двигаться дальше", — подытожил он.

Напомним, Рютте очертил ключевые приоритеты действующей политики НАТО в отношении обороны.

Также генсек сделал заявление о возможности вступления Украины в Альянс.