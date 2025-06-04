Рютте сравнил масштабы производства снарядов в РФ и странах НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Фото: Новини.LIVE

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в среду, 4 июня, выступил на заседании в формате "Рамштайн" в Брюсселе. Он заявил, что Россия производит вчетверо больше боеприпасов, чем все страны Альянса вместе взятые.

Об этом с места сообщает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Производство боеприпасов

"Прежде всего давайте согласимся, почему надо тратить больше. Потому что российская угроза существует долгосрочно, и россияне сейчас быстро восстанавливаются. Я уже упоминал эту цифру ранее: всего два триллиона экономики по сравнению с 50 триллионами НАТО, что в 25 раз больше", — сказал Рютте.

Он отметил, что россияне производят в четыре раза больше боеприпасов, чем все НАТО. Так, всего за три месяца Россия производит такое количество, как Альянс за год, имея лишь два триллиона.

Поэтому генсек убежден, что страны должны увеличить расходы на оборону. В приоритете — боеприпасы, а также управление, маневренные формирования, ракеты, ПВО и тому подобное.

"Чтобы защитить себя. Если это означает увеличение расходов, встанет вопрос финансирования, и это уже дело политиков и национального консенсуса", — отметил Рютте.

По его словам, в целом есть три направления: можно увеличить налоги, долг или найти сбережения в другом месте. Генсек добавил, что это решают национальные политики, а он лишь должен убедиться, что вместе страны НАТО имеют все необходимое для защиты.

Напомним, Рютте заявил о возможности нового нападения России через три-пять лет.

Также он отметил, что НАТО должно усиливаться в ответ на агрессию России против Украины.