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США передали координацію "Рамштайну" Британії та Німеччині

5 червня 2025 23:34
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
США планували передати головування у «Рамштайні» від початку роботи адміністрації Трампа — Гегсет
Міністр оборони США Піт Гегсет. Фото: REUTERS/Nathan Howard
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Сполучені Штати офіційно передали координацію зустрічей у форматі "Рамштайн" Великій Британії та Німеччині. Цей процес був структурованим і зваженим, а також погодженим на найвищому рівні.

Про це повідомив міністр оборони США Піт Гегсет після засідання глав оборонних відомств країн НАТО, що відбулося 5 червня у Брюсселі, повідомляє Суспільне.

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За словами Гегсета, передача координування Контактної групи з питань оборони України була запланована ще з початку роботи нової адміністрації президента Дональда Трампа. Вашингтон активно працював з Лондоном і Берліном, щоб поступово передати їм управлінську роль у цьому ключовому форматі підтримки Києва. Як наголосив очільник Пентагону, цей процес був структурованим і зваженим, а також погодженим на найвищому рівні.

Попри передачу лідерства, Сполучені Штати залишаються активним учасником "Рамштайну". Зокрема, інтереси Вашингтона на зустрічі 4 червня представляв посол США при НАТО Метью Вітакер. Він підтвердив, що США продовжуватимуть брати участь у зустрічах групи, надаючи експертну й політичну підтримку.

Нагадаємо, 4 червня у Брюсселі, пройшов 28-й саміт у форматі "Рамштайн", присвячений координації військової допомоги Україні. Він приніс низку потужних рішень від партнерів. На зустрічі генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловив занепокоєння з приводу військової переваги Росії у виробництві боєприпасів.

США Німеччина Україна Велика Британія Рамштайн Піт Хегсет
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