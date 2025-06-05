США планировали передать председательство в "Рамштайн" с начала работы администрации Трампа - Хэгсет

Министр обороны США Пит Хэгсет. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Соединенные Штаты официально передали координацию встреч в формате "Рамштайн" Великобритании и Германии. Этот процесс был структурированным и взвешенным, а также согласованным на самом высоком уровне.

Об этом сообщил министр обороны США Пит Гегсет после заседания глав оборонных ведомств стран НАТО, которое состоялось 5 июня в Брюсселе, сообщает Суспільне.

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По словам Гегсета, передача координирования Контактной группы по вопросам обороны Украины была запланирована еще с начала работы новой администрации президента Дональда Трампа. Вашингтон активно работал с Лондоном и Берлином, чтобы постепенно передать им управленческую роль в этом ключевом формате поддержки Киева. Как отметил глава Пентагона, этот процесс был структурированным и взвешенным, а также согласованным на самом высоком уровне.

Несмотря на передачу лидерства, Соединенные Штаты остаются активным участником "Рамштайн". В частности, интересы Вашингтона на встрече 4 июня представлял посол США при НАТО Мэтью Уитакер. Он подтвердил, что США будут продолжать участвовать во встречах группы, предоставляя экспертную и политическую поддержку.

Напомним, 4 июня в Брюсселе, прошел 28-й саммит в формате "Рамштайн", посвященный координации военной помощи Украине. Он принес ряд мощных решений от партнеров. На встрече генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил обеспокоенность по поводу военного превосходства России в производстве боеприпасов.