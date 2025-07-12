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Стало известно, когда состоится следующее заседание "Рамштайн"

Ua ru
Дата публикации 12 июля 2025 20:28
Рамштайн - когда состоится следующее заседание
Встреча в формате "Рамштайн". Фото: ОПУ

Следующее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" состоится в ближайшие 10 дней. Ожидается, что встреча пройдет онлайн.

Об этом на брифинге в Киеве заявил координатор штаба помощи Украине в Министерстве обороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг, информирует корреспондент "Суспільного".

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"Это будет виртуальная встреча, насколько министры обороны (Контактной группы, — Ред.) решили на это время. И это заседание будет под председательством Великобритании и Германии, как мы это сделали на последних встречах", — сказал Фройдинг.

Заметим, что это будет 29-е заседание министров обороны стран-членов Контактной группы по вопросам Украины. Предыдущий "Рамштайн" состоялся в начале июня этого года.

Ранее мы информировали, что США официально передали координацию встреч в формате "Рамштайн" Великобритании и Германии.

Напомним, что 4 июня в Брюсселе, прошел 28-й саммит в формате "Рамштайн", посвященный координации военной помощи Украине.

Германия политики Рамштайн война в Украине встреча
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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