Рамштайн — когда следующее заседание

Джон Гили и Пит Хэгсет. Фото: x.com/UKNATO

Очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" состоится уже 21 июля. Ожидается, что в нем примут участие глава Пентагона и генсека НАТО.

Об этом сообщила Объединенная делегация Великобритании при НАТО.

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На очередном заседании контактной группы, которое совместно проведут Великобритания и Германия, будут обсуждать вопросы обороны Украины.

В заседании планируют принять участие министр обороны США Пит Хегсет, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и новый командующий силами Альянса в Европе Алексус Гринкевич.

Заявление Объединенной делегации Великобритании при НАТО. Фото: скриншот

Напомним, это уже 29-е заседание министров обороны стран-членов Контактной группы по вопросам Украины. Предыдущий "Рамштайн" прошел в начале июня этого года.

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