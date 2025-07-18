Рамштайн — когда следующее заседание

Стало известно, когда состоится следующее заседание "Рамштайн"
Очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" состоится уже 21 июля. Ожидается, что в нем примут участие глава Пентагона и генсека НАТО.
Об этом сообщила Объединенная делегация Великобритании при НАТО.
Когда состоится встреча в формате "Рамштайн"
На очередном заседании контактной группы, которое совместно проведут Великобритания и Германия, будут обсуждать вопросы обороны Украины.
В заседании планируют принять участие министр обороны США Пит Хегсет, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и новый командующий силами Альянса в Европе Алексус Гринкевич.
Напомним, это уже 29-е заседание министров обороны стран-членов Контактной группы по вопросам Украины. Предыдущий "Рамштайн" прошел в начале июня этого года.
Ранее бывший глава МИД прокомментировал заявление Трампа о 50 днях для России.
А также Владимир Зеленский провел встречу с премьером Норвегии.
Читайте Новини.LIVE!