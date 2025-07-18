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Ексголова МЗС прокоментував 50 днів для Росії від Трампа

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2025 18:51
Трамп дав РФ 50 днів для завершення війни — Клімкін прокоментував
Ексголова МЗС Павло Клімкін. Фото: УНІАН

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін прокоментував заяву президента США Дональда Трампа щодо строку 50 днів для Росії, аби вона завершила війну. За його словами, для геополітики це не є великим терміном.

Про це Клімкін сказав у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

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"Як би нам не було боляче дивитися на ці 50 днів, але для геополітики це дійсно не термін. Я це кажу, не як українець, а як той хто займається геополітикою більше 30 років", — зазначив Клімкін.

Він зауважив, що тепер Трампу через 50 днів доведеться якось відреагувати, якщо Росія не припинить війну. Ексміністр припустив, що очільник Білого дому на 51-й день дасть російському диктатору ще 50 днів, але тоді його висміють.

"Ця історія, яка Трампа вже буде тримати", — додав Клімкін.

Також він пояснив, чи змінив Трамп стратегію щодо Росії. За його словами, лідер США точно не хоче домовленостей на умовах Кремля.

А у Білому домі заявили, що у разі відмови РФ від припинення вогню в Україні будуть запроваджені вторинні санкції.

США Дональд Трамп перемир'я війна в Україні припинення вогню
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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