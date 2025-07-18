Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Клімкін пояснив, чи змінив Трамп стратегію щодо Росії

Клімкін пояснив, чи змінив Трамп стратегію щодо Росії

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2025 14:42
Чи змінив Трамп стратегію щодо РФ, — Клімкін
Ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін. Фото: znaj.ua

Ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін пояснив, чи змінив Президент США Дональд Трамп стратегію щодо Росії. За його словами, очільник Білого дому не хоче домовлятися про мир на умовах російського диктатора Путіна.

Про це у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець заявив ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Реклама
Читайте також:

Клімкін про стратегію Трампа щодо Росії

Клімкін заявив, що наразі не бачить чіткої зміни стратегії Трампа на жорстку щодо РФ. Однак, за його словами, лідер США точно не хоче домовитися на умовах Путіна.

На думку ексочільника МЗС, лідер США почуває себе в сильній позиції. Він наголосив, що українці щоденно страждають від російських атак по містах та селах, а Трамп бачить у цьому геополітику.

"Трамп почувається в доволі сильній позиції. Я б не сказав, що нас це влаштовує, оскільки ми живемо сьогоднішнім днем, нашими емоціями сьогодні. Тим, як ми щоночі та щодня бачимо фронт і удари по містах. Але Трамп це бачить як геополітику.

Але те, що він бачить нас з дещо іншої геополітичної перспективи, це факт. Це симпатичний факт. Ми над ним усі працювали. Ми не там, де хотіли б бути, але ми на шляху", — прокоментував Клімкін.

Водночас він натякнув, що невдовзі Україна може почути від США позитивні речі. За його словами, йдеться не лише про Patriot.

Раніше Клімкін заявляв про те, що Трамп останнім часом незадоволений російським диктатором Путіним.

Також Клімкін говорив про те, що Трамп може прискорити процес просідання російської економіки.

Дональд Трамп Павло Клімкін перемир'я війна в Україні Росія
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації