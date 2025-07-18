Чи змінив Трамп стратегію щодо РФ, — Клімкін

Ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін. Фото: znaj.ua

Ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін пояснив, чи змінив Президент США Дональд Трамп стратегію щодо Росії. За його словами, очільник Білого дому не хоче домовлятися про мир на умовах російського диктатора Путіна.

Про це у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець заявив ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін.

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Клімкін про стратегію Трампа щодо Росії

Клімкін заявив, що наразі не бачить чіткої зміни стратегії Трампа на жорстку щодо РФ. Однак, за його словами, лідер США точно не хоче домовитися на умовах Путіна.

На думку ексочільника МЗС, лідер США почуває себе в сильній позиції. Він наголосив, що українці щоденно страждають від російських атак по містах та селах, а Трамп бачить у цьому геополітику.

"Трамп почувається в доволі сильній позиції. Я б не сказав, що нас це влаштовує, оскільки ми живемо сьогоднішнім днем, нашими емоціями сьогодні. Тим, як ми щоночі та щодня бачимо фронт і удари по містах. Але Трамп це бачить як геополітику.

Але те, що він бачить нас з дещо іншої геополітичної перспективи, це факт. Це симпатичний факт. Ми над ним усі працювали. Ми не там, де хотіли б бути, але ми на шляху", — прокоментував Клімкін.

Водночас він натякнув, що невдовзі Україна може почути від США позитивні речі. За його словами, йдеться не лише про Patriot.

Раніше Клімкін заявляв про те, що Трамп останнім часом незадоволений російським диктатором Путіним.

Також Клімкін говорив про те, що Трамп може прискорити процес просідання російської економіки.