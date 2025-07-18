На думку Клімкіна, США може ввести жорсткі санкції проти Індії, Китаю та Бразилії, які поповнюють бюджет РФ купуючи у неї ресурси

Ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін. Фото: Суспільне

Російська економіка просідає, хоча і повільно, але Трамп може прискорити цей процес. Президент США може накласти вторинні санкції проти тих, хто допомагає Росії.

Про це в ексклюзивному коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець заявив ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін.

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За словами Клімкіна, мова йде про Китай, Індію, Бразилію та інші. Це попри те, що президент США не говорить напряму про обмеження щодо самої Росії:

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"І це означає, що тоді імпорт нелегальний в Росію стане ще дорожчим. Вони все одно його організують, але все це багато коштує. Російська економіка просідає. На жаль повільно, але просідає", — заявив Клімкін.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що американський лідер може "поставити на коліна" очільника Кремля Володимира Путіна.

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А канцлер Німеччини Фрідріх Мерц переконав американського лідера Дональда Трампа передати зброю Україні.