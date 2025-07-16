Яку роль Мерц зіграв у рішення Трампа щодо ЗРК Patriot для України

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відіграв ключову роль у рішенні президента США Дональда Трампа передати Україні додаткові зенітно-ракетні комплекси Patriot. Ще одним важливим чинником стало зростаюче розчарування американського лідера через безуспішні спроби переконати російського диктатора Володимира Путіна тимчасово зупинити бойові дії.

Про це йдеться у публікації The Wall Street Journal.

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За словами неназваних соратників канцлера Німеччини, Фрідріху Мерцу вдалося встановити більш тісний контакт із Дональдом Трампом, ніж це було у його попередника Олафа Шольца. Однією з причин такого зближення стала готовність Мерца фінансувати закупівлю американської зброї для потреб України.

На думку співрозмовників, близьких до канцлера, саме особиста роль Фрідріха Мерца стала вирішальною в тому, що Дональд Трамп кардинально змінив свою позицію щодо Росії та України. Вони вважають це найбільшим успіхом Берліна на цьому етапі, адже Трамп погодився хоча б на обмежений формат підтримки Києва.

Як зазначається в публікації, Фрідріх Мерц сам ініціював телефонну розмову з Дональдом Трампом одразу після появи повідомлень у ЗМІ про те, що Пентагон призупинив постачання Україні навіть тієї допомоги, яка була схвалена ще за президентства Джо Байдена. Дзвінок відбувся 3 липня.

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За інформацією джерел, знайомих зі змістом розмови, під час дзвінка Фрідріх Мерц привітав Дональда Трампа з Днем незалежності США, а також запропонував домовленість — щоб Німеччина придбала у Сполучених Штатів дві системи Patriot для передачі Україні. Трамп тоді не дав чіткої відповіді, однак у розмові поскаржився, що Володимир Путін "водить його за носа".

Вже 11 липня, після чергового масштабного обстрілу України, Дональд Трамп сам з мобільного телефону зателефонував канцлеру Німеччини та висловив своє розчарування діями керівника Кремля.

За словами джерел, Фрідріх Мерц був навіть здивований тим, що почув від Дональда Трампа, і зрозумів, що терпіння президента США щодо Путіна вичерпується. Під час тієї розмови Трамп погодився на пропозицію Мерца щодо систем Patriot і заявив, що готовий надати не дві, а одразу п’ять таких систем.

Мерц, як повідомляють, одразу погодився, але зауважив, що повинен буде проговорити нюанси щодо коштів на таку закупівлю з іншими європейськими лідерами.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп повідомив, що перші ракети для системи ППО Patriot вже почали надходити до країн-членів Європейського Союзу. Незабаром ця сучасна оборонна зброя буде передана й Україні.

Крім того, американський лідер розглядає можливість дозволити постачання Збройним силам України далекобійних ракет JASSM.