Какую роль Мерц сыграл в решении Трампа по ЗРК Patriot для Украины

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц сыграл ключевую роль в решении президента США Дональда Трампа передать Украине дополнительные зенитно-ракетные комплексы Patriot. Еще одним важным фактором стало растущее разочарование американского лидера из-за безуспешных попыток убедить российского диктатора Владимира Путина временно остановить боевые действия.

Об этом говорится в публикации The Wall Street Journal.

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По словам неназванных соратников канцлера Германии, Фридриху Мерцу удалось установить более тесный контакт с Дональдом Трампом, чем это было у его предшественника Олафа Шольца. Одной из причин такого сближения стала готовность Мерца финансировать закупку американского оружия для нужд Украины.

По мнению собеседников, близких к канцлеру, именно личная роль Фридриха Мерца стала решающей в том, что Дональд Трамп кардинально изменил свою позицию в отношении России и Украины. Они считают это самым большим успехом Берлина на этом этапе, ведь Трамп согласился хотя бы на ограниченный формат поддержки Киева.

Как отмечается в публикации, Фридрих Мерц сам инициировал телефонный разговор с Дональдом Трампом сразу после появления сообщений в СМИ о том, что Пентагон приостановил поставки Украине даже той помощи, которая была одобрена еще при президентстве Джо Байдена. Звонок состоялся 3 июля.

Как Мерц уговорил Трампа на военную помощь Украине

По информации источников, знакомых с содержанием разговора, во время звонка Фридрих Мерц поздравил Дональда Трампа с Днем независимости США, а также предложил договоренность — чтобы Германия приобрела у Соединенных Штатов две системы Patriot для передачи Украине. Трамп тогда не дал четкого ответа, однако в разговоре пожаловался, что Владимир Путин "водит его за нос".

Уже 11 июля, после очередного масштабного обстрела Украины, Дональд Трамп сам с мобильного телефона позвонил канцлеру Германии и выразил свое разочарование действиями руководителя Кремля.

По словам источников, Фридрих Мерц был даже удивлен тем, что услышал от Дональда Трампа, и понял, что терпение президента США в отношении Путина исчерпывается. Во время того разговора Трамп согласился на предложение Мерца по системам Patriot и заявил, что готов предоставить не две, а сразу пять таких систем.

Мерц, как сообщают, сразу согласился, но отметил, что должен будет проговорить нюансы относительно средств на такую закупку с другими европейскими лидерами.

Напомним, что президент США Дональд Трамп сообщил, что первые ракеты для системы ПВО Patriot уже начали поступать в страны-члены Европейского Союза. Вскоре это современное оборонительное оружие будет передано и Украине.

Кроме того, американский лидер рассматривает возможность разрешить поставки Вооруженным силам Украины дальнобойных ракет JASSM.