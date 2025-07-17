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Головна Новини дня У Білому домі пригрозили РФ у разі відмови від завершення війни

У Білому домі пригрозили РФ у разі відмови від завершення війни

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2025 21:52
Високі тарифи та санкції — у Білому домі пригрозили Росії
Речниця Білого дому Керолайн Левітт. Фото: Reuters

Речниця Білого дому Керолайн Левітт у четвер, 17 липня, заявила, що США введуть проти Росії дуже високі тарифи та вторинні санкції. Це станеться у разі, якщо РФ за 50 днів не припинить війну в Україні.

Про це Левітт сказала під час пресконференції.

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"50 днів, як чітко заявив президент. Якщо за цей час не буде угоди про припинення вогню чи миру, якщо Росія відмовиться від перемир'я — вона зіткнеться з високими тарифами та вторинними санкціями", — зазначила Левітт.

За її словами, також під санкції потраплять країни, які купують нафту в Росії, що завдасть серйозної шкоди російській економіці.

Також речниця Білого дому додала, що президент Дональд Трамп прагне дипломатичного вирішення цієї війни.

"Він наполягає на цьому. Адміністрація витратила багато часу, намагаючись вирішити цю війну", — підсумувала вона.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що американський лідер може "поставити на коліна" очільника Кремля Володимира Путіна.

А канцлер Німеччини Фрідріх Мерц переконав американського лідера Дональда Трампа передати зброю Україні.

санкції проти Росії США Дональд Трамп Білий дім війна в Україні припинення вогню
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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