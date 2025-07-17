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Главная Новости дня В Белом доме пригрозили РФ в случае отказа от завершения войны

В Белом доме пригрозили РФ в случае отказа от завершения войны

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2025 21:52
Высокие тарифы и санкции - в Белом доме пригрозили России
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Фото: Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в четверг, 17 июля, заявила, что США введут против России очень высокие тарифы и вторичные санкции. Это произойдет в случае, если РФ за 50 дней не прекратит войну в Украине.

Об этом Левитт сказала во время пресс-конференции.

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"50 дней, как четко заявил президент. Если за это время не будет соглашения о прекращении огня или мира, если Россия откажется от перемирия — она столкнется с высокими тарифами и вторичными санкциями", — отметила Левитт.

По ее словам, также под санкции попадут страны, которые покупают нефть в России, что нанесет серьезный ущерб российской экономике.

Также пресс-секретарь Белого дома добавила, что президент Дональд Трамп стремится к дипломатическому решению этой войны.

"Он настаивает на этом. Администрация потратила много времени, пытаясь решить эту войну", — подытожила она.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер может "поставить на колени" главу Кремля Владимира Путина.

А канцлер Германии Фридрих Мерц убедил американского лидера Дональда Трампа передать оружие Украине.

санкции против России США Дональд Трамп Белый дом война в Украине прекращение огня
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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