Высокие тарифы и санкции - в Белом доме пригрозили России

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Фото: Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в четверг, 17 июля, заявила, что США введут против России очень высокие тарифы и вторичные санкции. Это произойдет в случае, если РФ за 50 дней не прекратит войну в Украине.

Об этом Левитт сказала во время пресс-конференции.

Реклама

Читайте также:

Меры США против РФ

"50 дней, как четко заявил президент. Если за это время не будет соглашения о прекращении огня или мира, если Россия откажется от перемирия — она столкнется с высокими тарифами и вторичными санкциями", — отметила Левитт.

По ее словам, также под санкции попадут страны, которые покупают нефть в России, что нанесет серьезный ущерб российской экономике.

Также пресс-секретарь Белого дома добавила, что президент Дональд Трамп стремится к дипломатическому решению этой войны.

"Он настаивает на этом. Администрация потратила много времени, пытаясь решить эту войну", — подытожила она.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер может "поставить на колени" главу Кремля Владимира Путина.

А канцлер Германии Фридрих Мерц убедил американского лидера Дональда Трампа передать оружие Украине.