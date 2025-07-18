По мнению Климкина, США может ввести жесткие санкции против Индии, Китая и Бразилии, которые пополняют бюджет РФ покупая у нее ресурсы

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Фото: Суспільне

Российская экономика проседает, хотя и медленно, но Трамп может ускорить этот процесс. Президент США может наложить вторичные санкции против тех, кто помогает России.

Об этом в эксклюзивном комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

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По словам Климкина, речь идет о Китае, Индии, Бразилии и других. Это несмотря на то, что президент США не говорит напрямую об ограничениях в отношении самой России:

"И это означает, что тогда импорт нелегальный в Россию станет еще дороже. Они все равно его организуют, но все это много стоит. Российская экономика проседает. К сожалению медленно, но проседает", — заявил Климкин.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер может "поставить на колени" главу Кремля Владимира Путина.

А канцлер Германии Фридрих Мерц убедил американского лидера Дональда Трампа передать оружие Украине.