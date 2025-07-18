Изменил ли Трамп стратегию в отношении РФ - Климкин

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Фото: znaj.ua

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин объяснил, изменил ли Президент США Дональд Трамп стратегию в отношении России. По его словам, глава Белого дома не хочет договариваться о мире на условиях российского диктатора Путина.

Об этом в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

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Климкин о стратегии Трамп в отношении России

Климкин заявил, что пока не видит четкого изменения стратегии Трампа на жесткую в отношении РФ. Однако по его словам, лидер США точно не хочет договориться на условиях Путина.

По мнению экс-главы МИД, лидер США чувствует себя в сильной позиции. Он отметил, что украинцы ежедневно страдают от российских атак по городам и селам, а Трамп видит в этом геополитику.

"Трамп чувствует себя в довольно сильной позиции. Я бы не сказал, что нас это устраивает, поскольку мы живем сегодняшним днем, нашими эмоциями сегодня. Тем, как мы каждую ночь и каждый день видим фронт и удары по городам. Но Трамп это видит как геополитику.

Но то, что он видит нас с несколько иной геополитической перспективы, это факт. Это симпатичный факт. Мы над ним все работали. Мы не там, где мы хотели бы быть, но мы на пути", — прокомментировал Климкин.

В то же время он намекнул, что вскоре Украина может услышать от США положительные вещи. По его словам, речь идет не только о Patriot.

Ранее Климкин заявлял о том, что Трамп в последнее время недоволен российским диктатором Путиным.

Также Климкин говорил о том, что Трамп может ускорить процесс проседания российской экономики.