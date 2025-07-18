Павло Клімкін вважає, що Трампа дратують розмови з Путіним, адже він почуває себе слабкішим

Ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін. Фото: УНІАН

Як відомо, Дональд Трамп останнім часом незадоволений диктатором РФ Володимиром Путіним. Це може бути пов'язано саме з розмовами двох президентів.

Про це у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець заявив ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін.

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За словами Клімкіна, Трампа дратують розмови з Путіним, після яких він виглядає як слабак. Клімкін заявив, що на цьому фоні американці разом із НАТО все більше переводять це на глобальний контекст.

"Бути слабаком Трампу, звичайно, не хочеться. Крім того, у нього є час. Йому потрібен результат політичний до проміжних виборів наступного року. Але все одно, час плинний. Він навіть у Трампа не нескінченний", — заявив Клімкін.

Раніше Павло Клімкін заявив, що російська економіка просідає, хоча і повільно, але Трамп може прискорити цей процес. Президент США може накласти вторинні санкції проти тих, хто допомагає Росії.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що американський лідер може "поставити на коліна" очільника Кремля Володимира Путіна.