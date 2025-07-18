Павел Климкин считает, что Трампа раздражают разговоры с Путиным, ведь он чувствует себя слабее

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Фото: УНИАН

Как известно, Дональд Трамп в последнее время недоволен диктатором РФ Владимиром Путиным. Это может быть связано именно разговорами двух президентов.

Об этом в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

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По словам Климкина, Трампа раздражают разговоры с Путиным, после которых он выглядит как слабак. Климкин заявил, что на этом фоне американцы вместе с НАТО все больше переводят это на глобальный контекст.

"Быть слабаком Трампу конечно не хочется. Кроме того, у него есть время. Ему нужен результат политический до промежуточных выборов в следующем году. Но все равно, время текучее. Оно даже у Трампа не бесконечное", — заявил Климкин.

Ранее Павел Климкин заявил, что российская экономика проседает, хотя и медленно, но Трамп может ускорить этот процесс. Президент США может наложить вторичные санкции против тех, кто помогает России.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер может "поставить на колени" главу Кремля Владимира Путина.