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Головна Новини дня У Білому домі прокоментували вторинні санкції США проти РФ

У Білому домі прокоментували вторинні санкції США проти РФ

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2025 08:37
Санкції США проти РФ — деталі від Білого дому
Речниця Білого дому Керолайн Левітт. Фото: Reuters

Якщо Росія не погодиться на припинення вогню в Україні протягом 50 днів,  то США запровадять проти країни-агресорки дуже високі тарифи та вторинні санкції. Крім того, тарифи буду запроваджені й проти держав, які купують у РФ нафту, що має створити додатковий вплив на російську економіку.

Про це заявила під час пресбрифінгу в Вашингтоні речниця Білого дому Керолайн Левітт.

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Керолайн Левітт зазначила, що президент Трамп "дуже хоче, щоб повномасштабна війна Росії проти України закінчилася дипломатичним рішенням". Речниця зауважила, що чинна адміністрація США витратила багато часу, аби це відбулося.

"Президент хоче зупинити вбивства, і він хоче врятувати життя", — зазначила Левітт. 

Після цього речницю запитали, яким чином тарифи проти Росії вплинуть на неї, якщо враховувати, що товарообіг з нею у 2024 році становив лише 3 млрд доларів і президент Трамп навіть сам заявляв, що тарифи проти РФ не варті розгляду. 

У відповідь на це Левітт зазначила: "Три мільярди доларів — це все ще багато грошей, і йдеться не лише про тарифи. Йдеться також про вторинні санкції, які будуть запроваджені через 50 днів".

Нагадаємо, що нещодавно Дональд Трамп заявив, що якщо упродовж 50 днів домовленості про мир не буд, США продовжать застосовувати проти РФ санкції та мита.

Раніше у Державному департаменті США заявили, що Трамп "агресивно" підходитиме до реалізації завершення війни РФ проти України.

тарифи США Дональд Трамп війна в Україні Росія
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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