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У Держдепі пояснили підхід Трампа щодо закінчення війни

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2025 08:15
Підхід Трампа щодо завершення війни в Україні — деталі
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

У Державному департаменті США заявили, що Президент США Дональд Трамп "агресивно" підходитиме до реалізації завершення війни в Україні. Раніше очільник Білого дому висунув вимогу російському диктатору — протягом 50 днів закінчити повномасштабну війну.

Підхід Трамп щодо припинення вогню в Україні прокоментувала речниця Державного департаменту США Теммі Брюс, цитує "Укрінформ".

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У Держдепі заявили, що очільник Білого дому Дональд Трамп "агресивно" добиватиметься реалізації своїх підходів щодо припинення війни в Україні.

"Я думаю, що президент (Дональд Трамп, — Ред.) — це людина, яка прийматиме ці рішення, і він продовжує підходити до цього агресивно, аби його бачення щодо завершення цього конфлікту (війни Росії проти України, — Ред.) було реалізоване", — сказала Брюс.

Крім того, вона зауважила, що наразі Трамп "достатньо прозоро" висловлює свою оцінку ситуації та проявляє терплячість.

Але водночас, за її словами, президент США дотримуватиметься домовленостей з НАТО щодо забезпечення України всього необхідного для оборони.

Нагадаємо, що нещодавно Дональд Трамп заявив, що якщо упродовж 50 днів домовленості про мир не буде США продовжать застосовувати проти РФ санкції та мита.

Раніше керівник Центру протидії дезінформації Олександр Коваленко прокоментував ймовірності припинення вогню впродовж 50 днів, як цього вимагає Трамп.

США володимир путін Дональд Трамп перемир'я війна в Україні
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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